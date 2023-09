L’invention (géniale) d’un démarreur à manivelle qui remplace les lanceurs manuels des machines à moteur

En été, il faut arroser le potager, le désherber, prendre soin des bons légumes et en profiter pour les déguster. À l’automne venu, le potager doit être débarrassé de ses pieds fanés, la terre doit être retournée, le bois est à fendre et les feuilles à ramasser. Quelle que soit la saison, il y a toujours à faire au jardin, et parfois, il vaut mieux posséder les bons outils. Nous allons vous faire découvrir un étonnant système qui fait actuellement le buzz sur TikTok. Un kit de démarrage à manivelle qui remplace les traditionnels lanceurs manuels des machines de jardinage à moteur.

Le kit de démarrage à rotation manuelle, une invention géniale !

Qui n’a jamais abandonné l’idée de démarrer un vieux motoculteur, une tronçonneuse, une tondeuse ou même une débroussailleuse ? Tous ces outils de jardin ont généralement un point commun : un lanceur avec un fil qui entraîne le moteur, souvent impossible à démarrer. Il s’engage alors un combat avec l’outil en priant pour que le moteur ne se noie pas à force de tirer. Une entreprise chinoise a eu l’idée d’inventer un kit de démarrage à manivelle pour dire adieu au pénible lanceur ! Le kit de démarrage vient se poser sur la partie qui entraîne le moteur à l’emplacement de l’ancien système.

C’est rio_motoculture qui a présenté ce lanceur révolutionnaire sur sa chaîne TikTok et c’est sur un motoculteur de marque Staub ( modèle ST29 60) que le vidéaste réalise son test. Il démonte l’ancien système et monte le kit en quelques secondes, l’assemblage semble vraiment enfantin. Il suffit d’insérer la manivelle (amovible) et d’effectuer plusieurs rotations puis de bloquer le kit de démarrage.

Une fois les rotations effectuées, on retire la manivelle et on presse le bouton pour que le moteur se mette à vrombir comme par magie… Le dispositif paraît redoutablement efficace, mais certains internautes s’interrogent, à juste titre, sur la résistance du kit qui semble être composé essentiellement de plastique.

La fiche du produit est assez succincte et donne peu d’informations techniques sur ce dispositif. On ne sait pas trop quelles machines sont compatibles avec le produit ni quel est le niveau de complexité du montage, mais d’après la vidéo disponible ci-dessous, cela ne parait réellement pas très compliqué. Si le produit vous intéresse, c’est sous le nom de « kit de démarrage à rotation manuelle (sans nervures) » que ce dernier est référencé. Un système hyper ingénieux vendu par la boutique « WSEPO Store » à seulement 35,83 €* sur AliExpress exclusivement. Ce dernier devrait être bientôt disponible sur d’autres sites d’e-commerce, vu le succès rencontré.

https://www.tiktok.com/@rio_motoculture/video/7265316017042197792

Que pensez-vous de cette invention pour démarrer plus facilement les moteurs équipés de lanceurs ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .