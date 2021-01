Litgard : un casque de vélo équipé d’un feu de stop et de clignotants

Un équipement indispensable pour rouler en sécurité à vélo, le casque figure parmi les accessoires les plus importants pour le cycliste. Conscient de cette réalité, l’entreprise helvétique LITGARD a mis au point un casque qui promet d’être résistant et sûr. Inutile de souligner que le marché des accessoires pour cycliste profite du boom actuel des ventes de vélos électriques.

Le produit de la start-up suisse devrait donc pouvoir tirer parti de ce contexte favorable. En attendant d’avoir les premiers rapports sur les performances commerciales, sachez que le produit sera bientôt disponible en précommande sur Ulule.com. Au cas où cela vous intéresserait, n’hésitez pas à vous enregistrer sur cette page pour être prévenu du lancement de la campagne de crowdfunding.

Un casque créé par des passionnés de vélo

Contrairement à la plupart des casques de vélo disponibles sur le marché, celui de LITGARD a la particularité d’avoir été mis au point par des passionnés de cyclisme. Il a été créé dans le but d’améliorer la sécurité du cycliste. Dans un mail qu’il nous a récemment fait parvenir, Alexander Moshovitis, le fondateur de la marque, précise que le casque a été conçu suivant la vision de LITGARD consistant à favoriser un mode de vie sain et durable.

Un casque certifié CE

La sécurité est un élément fondamental auquel la start-up a porté une attention particulière. Aussi, en plus d’avoir passé des tests de sécurité rigoureux, le casque LITGARD est certifié CE. Il intègre des clignotants et un feu de stop pour permettre au cycliste d’indiquer ses intentions dans la circulation. Pour s’assurer d’une bonne visibilité de jour comme de nuit, les feux couvrent un angle de 360 °. À noter que pour les contrôler, l’utilisateur a à sa disposition une télécommande sans fil.

Un casque confortable

Comme vous l’avez certainement deviné, le casque LITGARD dispose d’une batterie rechargeable. Celle-ci se recharge au travers d’une prise USB et promet une autonomie de plusieurs jours. Pour assurer le confort du cycliste, 29 trous de ventilation sont prévus. Ce qui est également intéressant, c’est le fait que l’ensemble ne pèse que 290 grammes.

Par ailleurs, LITGARD a mis en place à l’arrière du casque un système d’ajustement de la taille pour offrir un confort sur mesure avec une stabilité et une sécurité optimales. Enfin, sachez que ce casque de fabrication suisse permet de rouler en toute sérénité sous la pluie et la neige grâce à une couverture imperméable qui bloque l’eau et les particules.