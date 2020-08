Lumen Couture va proposer un masque.... équipé d'un affichage à LED !

Depuis le début de la pandémie qui sévit dans le monde, il ne vous aura pas échappé, que le marché des masques de protection a explosé ! Des masques intelligents pour les personnes malentendantes ou un masque insolite en forme d’Alien … Créateurs, entreprises, particuliers, tous y sont allés de leurs petites inventions en termes de masque de protection. Lumen Couture a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice de ce juteux marché en proposant le masque à Led …

Créateurs de vêtements lumineux au départ, il semblait logique qu’ils proposent un masque de protection à messagerie lumineuse… Une manière, selon eux, de conserver un chiffre d’affaire malgré une forte baisse liée à la Covid19. Lumen Couture a souhaité reverser les dons des produits des ventes de leurs masques jusqu’à la fin du mois de juin… Et c’est le fonds de secours COVID-19 qui a pu bénéficier de ces recettes !

Chelsea Klukas, conceptrice du masque explique que le masque « deviendra probablement une nouvelle forme d’expression« . Il est vrai que désormais, nous ne croisons plus de sourires, seulement des yeux plus ou moins expressif ! Le masque Lumen Couture devient un accessoire de mode et de communication !

Un tissu noir, des LED intégrées que l’on peut mettre ou enlever d’ailleurs et des messages que l’on peut afficher. Et bien entendu, Lumen Couture assure qu’il est aussi efficace que n’importe quel masque de protection en tissu… Il ajoute simplement un peu de fun dans le désormais morose quotidien des visages croisés sans expression !

Le masque à LED, comme tout objet connecté qui se respecte dispose d’une batterie, d’un cordon de charge et d’une entrée micro. Ainsi le porteur du masque pourra écrire un message, dessiner des traits en guise de sourire, ou même faire un graphique animé… Qui attirera forcément le regard des autres ! Il semble faire l’unanimité de ceux qui le portent… Les rencontres se feront peut-être désormais par masque à LED interposés.