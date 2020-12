Made For You : Amazon lance sa boutique de vêtements sur-mesure à très bas prix

Après les livres, les produits électroniques, les accessoires de cuisine, les vêtements, l’outillage, Amazon se lance dans le service de vêtements sur-mesure. Vous connaissez peut-être déjà les vêtements ou linge de maison Amazon Basics, des produits simples à des prix intéressants…

Aux Etats-Unis seulement, pour le moment, Amazon Fashion lance Made for You. Ce service permet désormais aux clients de créer un t-shirt personnalisé, du sur-mesure by Amazon en quelques sortes ! Le service est ouvert à tous les clients et pas seulement aux membres Amazon Prime. Mais où s’arrêtera le géant du e-commerce américain ?

Comment ça marche ?

Contrairement à certains services de vêtements personnalisés, Made For You ne fonctionne pas à partir d’une application contrairement à Mtailor. Pour bénéficier du service, il faut renseigner votre taille, votre poids, le style de votre corps et envoyer deux photos. Les deux photos semblent nécessaires à l’ajustement personnalisé.

Après avoir fourni les données, il est possible de choisir le t-shirt en huit coloris puis la longueur des manches (courtes ou longues), le col (en V, rond) ainsi que les tissus. Deux tissus sont proposés : 100% coton Pima pour la chemise moyenne ou 56% coton Pima, 38% Modal et 6% élasthanne pour la chemise légère.

Personnalisé, jusqu’à l’étiquette

En sus, les vêtements peuvent être marqués directement à votre nom sur l’étiquette… Pratique pour éviter la corvée des étiquetages de vêtements à la rentrée des enfants ! Avant de valider la commande, le t-shirt peut être visualisé sur un corps virtuel. Un t-shirt personnalisé coûte 25 dollars et pour le moment, c’est le seul vêtement proposé.

Le sur-mesure, symbole du luxe ?

Habituellement se faire tailler un costume sur mesure relève du luxe ! Amazon tente alors de démocratiser ce service pour le rendre accessible au plus grand nombre ! Attention cependant Made For You recueille des données personnelles sur vous et avec votre accord. La firme américaine n’est pas totalement transparente sur le sujet !

Pour Amazon, Made For you fait partie des efforts pour faciliter l’achat en ligne… Dans un avenir proche, d’autres vêtements viendront élargir la gamme Made For You ! Il est fort possible que cela soit disponible sur tous les sites Amazon, cependant nous ne connaissons pas encore les dates de lancement.