Milda (ré)invente la poignée de porte avec un dispositif inclusif très ingénieux

Vous rentrez chez vous les bras chargés de paquets et vous vous trouvez confronté à votre propre porte d’entrée. Vous devez alors essayer de poser vos paquets, sans les faire tomber, ouvrir votre porte, puis les reprendre. Cependant, trop haute, la poignée peut aussi être un obstacle pour les personnes en fauteuil roulant, les enfants ou les personnes âgées. Pour répondre à cette problématique, l’entreprise Anylock a inventé Milda, une poignée de porte intérieure qui s’adapte à toutes les situations. Cette serrure révolutionnaire propose un mécanisme de verrouillage automatique, une fonction anti-panique et une conception ergonomique. Découverte.

Milda, qu’est-ce que c’est exactement ?

Milda est la dernière invention de la collection de serrures de porte push-pull développée par Anylock, une entreprise spécialisée dans ce domaine. Cette serrure de porte intérieure a été conçue pour offrir une accessibilité optimale aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Alors que la plupart d’entre nous ne rencontrent aucun problème avec les serrures de portes conventionnelles, elles peuvent poser problèmes lorsque l’on est atteint par une maladie musculaire ou tout simplement lorsque l’on est un enfant. Les poignées peuvent parfois être compliquées à baisser, et certaines nécessitent même d’être relevées pour déclencher l’ouverture de la serrure. Grâce au mécanisme push-pull inventé par Anylock, une simple poussée sur la porte déclenche l’ouverture. Regardez cette vidéo pour mieux comprendre son fonctionnement.

Pourquoi Milda est-elle innovante ?

Milda se dote d’une fonction anti-panique qui, en cas d’urgence, déverrouille la porte en une seule étape, sans nécessiter de gestes complexes. Ce dispositif est rendu possible grâce à la technologie brevetée d’Anylock qui inclut un mécanisme d’inversion automatique qui pivote de 90° dans la direction dans laquelle la porte est poussée ou tirée. Cette conception permet un mouvement fluide, ce qui facilite l’utilisation pour les personnes âgées et les enfants.

De plus, Milda est conçue de manière ergonomique. Ainsi, ses courbes et ses formes sont spécialement adaptées à la main de l’utilisateur. Une conception saluée lors du Good Design Award, un concours d’innovation en Corée du Sud, son pays d’origine. Enfin, Milda s’installe à l’envers comme à l’endroit. Vous pouvez aussi la fixer plus bas sur la porte, pour une personne en fauteuil roulant par exemple.

Deux versions pour la serrure Milda

Milda existe en deux types de serrures : à clé et à pièce de monnaie. La version à clé convient aux espaces qui nécessitent une intimité et une sécurité accrues, telles que les chambres et les bureaux. Pour les espaces communs, la version à pièce de monnaie propose une alternative pratique pour faciliter l’accès. Pour l’installer, il suffit de cinq vis pour la fixer à votre porte. Elle est disponible dans deux dimensions standard pour les axes de loquet : 2-3/8″ et 2-3/4″. De plus, la direction de poussée ou de traction peut être réglée manuellement lors de l’installation, pour une flexibilité optimale.

Des tests ont été effectués notamment auprès de personnes âgées par Anylock. Des serrures Milda ont été installées sur la porte de leurs salles de bains. Milda a également été testé sur de jeunes enfants et tous, sont unanimes : l’ouverture de la porte se simplifie avec cette invention géniale ! Plus d’informations : kickstarter.com / millapoignees.fr. Que pensez-vous de cette innovation ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .