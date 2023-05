Naturen, l’invention d’une solution efficace pour piéger les chenilles processionnaires

La chenille processionnaire, également connue sous le nom de Thaumetopoea, est le stade larvaire d’un papillon de nuit. Elle tient son nom de son comportement caractéristique de se déplacer en groupe en formant une procession en file indienne. Ces chenilles sont un véritable fléau pour les arbres infestés, pour ceux qui s’aventureraient à les toucher et pour les animaux domestiques. Elles possèdent des poils urticants qui sont leur principale arme de défense. Ces poils sont dotés de petites barbes qui se détachent facilement et peuvent être dispersées dans l’air. Ils contiennent une substance toxique appelée thaumétopoéine qui peut provoquer des réactions allergiques et des irritations cutanées chez les humains et les animaux. Pour lutter contre ces futurs papillons, nous vous proposons de découvrir le piège Naturen, un piège mécanique, sans danger pour l’arbre, mais fatal pour les chenilles. Découverte.

Le piège Naturen, qu’est-ce que c’est ?

Ce piège à chenille processionnaire du pin est un système mécanique qui se destine aux arbres de 30 à 60 cm de diamètre, soit de 94 à 188 cm de circonférence. Il se compose d’une sangle qui vient enserrer l’arbre. Sur cette sangle, se trouve une petite poche en plastique biodégradable, qu’il faut remplir de terre prélevée au pied de l’arbre. La période la plus propice pour piéger les chenilles processionnaires est de décembre à avril/mai. Cependant, cette année, elles ont un peu de retard, donc il est encore possible de les piéger lors de la descente. Pour l’installation, la notice explicative doit être respectée à la lettre pour un maximum d’efficacité. Lorsque les chenilles vont descendre de l’arbre, elles tomberont dans le sac qu’il vous suffira ensuite de jeter, en suivant les instructions.

Que faire du sac, une fois les chenilles à l’intérieur ?

Le piège, une fois installé, peut rester en place tous les ans, il suffit uniquement de changer le sac de récupération. Lorsque vous aurez piégé les chenilles, il faudra prendre toutes les précautions pour évacuer ces vilaines bestioles. Sachez que même mortes, leurs poils sont encore très urticants et présentent un danger. Pour ôter le sac, il faudra porter des gants, et de préférence se couvrir le visage et porter des vêtements couvrants. Avant d’ôter le sac, il est conseillé de faire couler de l’eau par la goulotte du piège afin de noyer les chenilles. Une fois rempli, le sac doit être hermétiquement fermé puis déposé dans un autre sac, lui-même étanche (sac-poubelle). Les sacs et les chenilles doivent être déposés en déchetterie, en prévenant l’agent présent des déchets qui se trouvent dans le sac.

Où acheter le piège Naturen ?

Acheter le piège Naturen sur Castorama (64,90 €).

(64,90 €). Acheter le piège Naturen sur Leroy Merlin (73,83 €).

(73,83 €). Acheter le piège Naturen sur Amazon (55,90 €).

Que faire en cas de contact avec des chenilles processionnaires ?

Si vous avez touché des chenilles processionnaires, le premier réflexe est de rincer abondamment à l’eau froide pendant 10 à 15 min ! Dans la plupart des cas, une consultation médicale n’est pas nécessaire. Cependant, il est important de surveiller l’évolution des symptômes. Si les symptômes persistent malgré les premiers soins ou si le contact a eu lieu au niveau des yeux, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé. De plus, si des troubles respiratoires apparaissent, il est essentiel de demander une évaluation médicale immédiate.

Bien que rare, il existe un risque de choc anaphylactique dans certains cas de contamination. En cas de doute, appelez le centre anti-poison ou le 15. En cas de contact de votre chien avec des chenilles processionnaires, il est important de réagir rapidement. Tout d’abord, rincez abondamment la bouche du chien avec de l’eau froide pendant environ quinze minutes, même si cela peut être difficile. Cela aidera à éliminer la substance irritante de sa gueule. Si le chien présente des signes d’œdème, vous pouvez essayer de lui faire lécher de la crème glacée pour réduire l’enflure avant de l’emmener d’urgence chez le vétérinaire. Il est essentiel de ne pas frotter la zone touchée, car cela pourrait disséminer la substance irritante et aggraver le problème.

