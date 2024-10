Panasonic travaille sur une pompe à chaleur « révolutionnaire » qui stocke de la chaleur

Alors que les effets du changement climatique se font de plus en plus sentir, la conception des appareils de chauffage et de climatisation continue de faire l’objet d’une amélioration afin de les rendre plus durables et plus efficaces. Dans le vieux continent, Panasonic Marketing Europe GmbH vient par exemple d’annoncer une nouvelle qui pourrait contribuer à l’évolution de la conception des pompes à chaleur. En partenariat avec le fabricant italien Innova, la filiale du géant nippon Panasonic travaille sur un modèle qui promet un stockage avancé de l’énergie thermique dans les bâtiments. La solution sur laquelle le duo se penche consiste en une pompe à chaleur multisource associée à un matériau à changement de phase (MCP).

Un projet bénéficiant du soutien de la Commission européenne

Avant d’entrer dans les détails, il convient de mentionner que ce projet de recherche pour le moins ambitieux se déroule dans le cadre de l’initiative LIFE iTS4ZEB. Celle-ci bénéficie du soutien de l’Union européenne à travers le programme LIFE. Si vous ne le savez pas encore, ce dernier est l’instrument financier de la Commission européenne consacré au soutien des projets qui visent à protéger l’environnement et à favoriser un avenir durable. Hormis sa conception impliquant l’utilisation d’un matériau à changement de phase, le dispositif de chauffage et de climatisation sur lequel travaillent Panasonic et Innova se distinguerait également par de nouveaux algorithmes de contrôle.

Adaptée à tous les types de bâtiments

Les matériaux à changement de phase font déjà leurs preuves dans divers domaines, notamment dans le secteur de l’énergie solaire, où ils servent à refroidir les modules photovoltaïques. Ils sont également utilisés pour stocker la chaleur. Panasonic et son partenaire italien s’appuient sur ces mêmes propriétés pour leur nouvelle pompe à chaleur multisource. Pour l’instant, peu d’informations sont disponibles au sujet de ce dispositif, mais selon une source proche du dossier, il utilisera du propane R290 et pourra équiper tous les types de bâtiments, peu importe leur état ou leur taille.

Bientôt sur le marché ?

Par ailleurs, Panasonic a laissé entendre que l’appareil « dispose de capacités qui détectent facilement l’autoconsommation d’énergie photovoltaïque, maximisant ainsi la quantité d’énergie pouvant être produite et consommée sur site ». En mettant en œuvre des matériaux à changement de phase, celui-ci serait capable non seulement de stocker et de libérer une grande quantité de chaleur, mais également d’en absorber. La combinaison avec la production d’énergie photovoltaïque devrait ainsi améliorer le rendement des panneaux solaires grâce à une meilleure gestion de la température des modules.

50 prototypes de la pompe à chaleur seront bientôt déployés dans une dizaine de pays européens où ils seront testés. De son côté, Innova se chargera de la vente des premières unités commercialisables. Plus d’infos : panasonic.eu. Ce projet semble très prometteur, mais verrons-nous arriver cette nouvelle génération de pompe à chaleur sur le marché ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .