Plunk Pod : une maison en container, totalement modulaire mais également hors réseau, du jamais vu !

Dans le monde de la construction, certains ne jurent que par les maisons traditionnelles, quand d’autres optent pour de tiny houses ou maison containers… Créée par la société Northern Shield, basée dans l’Ontario, au Canada, la Plunk Pod est un exemple d’une maison modulaire moderne construite à partir d’un container d’expédition et hors réseau électrique. Les containers sont des matières premières abondantes, durables, accessibles financièrement, empilables et pouvant être transportées dans le monde entier. Northern Shield transforme ces boîtes métalliques en unités impressionnantes qui ressemblent à n’importe quelle maison ordinaire, dont la disposition intelligente permet de contourner les problèmes liés à la taille des containers d’expédition. Découverte !

La Plunk Pod vue de l’extérieur

La surface habitable de la Plunk Pod est de 42 mètres carrés et à l’intérieur, tout a été réaménagé évidemment… A l’extérieur, elle a été intégralement recouverte de panneaux durables de type Hardie et conçue pour être installée de manière permanente ou temporaire, puisqu’elle peut aussi être construite sur remorque. “Toutes nos unités sont conçues et fabriquées avec des conteneurs d’expédition, des panneaux structurellement isolés (SIP) et des modules de châssis en acier dans notre usine de fabrication et livrées sur un site de construction prêt pour l’assemblage ou l’installation.” explique l’entreprise Northern Shield sur son site officiel.

“L’idée étant de proposer une alternative aux maisons traditionnelles, moins chères, tout en restant écologiques et accessibles au plus grand nombre de futurs propriétaires… Notre système modulaire de charpente et de panneaux en acier permet la création d’un espace personnalisé et clé en main. Vous nous dites ce dont vous avez besoin et où vous le voulez et nous le placerons pour vous. Bureau d’arrière-cour, plunk. Pool house ou bunkie, plunk. Studio de yoga ou salle de sport, plunk. Les options sont infinies…” Northern Shield

Un petit tour à l’intérieur ?

A l’intérieur, ce pod ressemble à une maison conventionnelle avec une cuisine ouverte d’un côté et la salle de séjour de l’autre… Dans le salon, on trouve un espace pour s’asseoir, une télévision au mur, une table basse et une cheminée électrique. Le comptoir, qui est une extension de la cuisine, peut, avec l’ajout de tabourets, être utilisé pour prendre le repas ou pour télétravailler. La cuisine offre une configuration différente de que nous voyons habituellement avec une disposition en forme de “mini-L”, et un comptoir en forme de cascade.

Dans cette cuisine, qui est un peu l’endroit stratégique de la maison, on retrouve également un mur en tôle ondulée équipé d’étagères ouvertes plutôt que d’armoires encombrantes, une cuisinière, un four et un réfrigérateur, ainsi qu’un espace pour un micro-ondes. De plus, on note des portes-fenêtres coulissantes qui permettent d’agrandir l’espace en l’ouvrant sur la terrasse. La Plunk Pod est principalement chauffée et refroidie par un système mini-split sans conduit, mais dispose également d’un chauffage d’appoint fourni par des plinthes chauffantes dans les pièces fermées, comme la salle de bains et la chambre à coucher.

Un petit tour par la salle de bains

La salle de bains est conçue de manière plutôt intéressante puisqu’au lieu d’avoir une seule salle d’eau pour tout le monde, elle a été divisée en deux petites pièces. L’une d’elles dispose de toilettes et d’un petit lavabo, et la seconde est une salle de douche qui dispose aussi d’un lavabo. Dans le couloir, des rangements sont intégrés au-dessus des toilettes et aux murs.

Et la chambre, enfin !

A l’extrémité de la maison se trouve la chambre à coucher qui peut accueillir un grand lit et une armoire… Cette pièce est lumineuse grâce à deux fenêtres qui permettent aussi la ventilation naturelle de l’espace. Pour ceux qui sont intéressés, ce Plunk Pod particulier est actuellement en vente pour 123 500 dollars (environ 124 500 euros) !