Pourquoi les enfants ne peuvent plus se passer de la Pat’Patrouille ?

Les dessins animés, ces programmes pour lesquels nous arrivions en courant devant la télé de notre salon, ont bercé l’enfance de tout le monde.

Selon les générations, nos héros favoris diffèrent mais tous se ressemblent sur les valeurs qu’ils véhiculent et nous avons tous eu plaisir à suivre leurs aventures. Certains programmes ont eu plus de succès que d’autres, et aujourd’hui, il y a bien un dessin animé en particulier que tous les enfants adorent. Les parents vont le diront, aucun enfant n’est capable s’empêcher de chanter l’entêtant générique de la Pat’Patrouille.

Une série qui assure

Depuis sa sortie, la Pat’Patrouille est devenu le dessin animé incontournable de nos enfants. Dans les cours de récrés, les aventures de Ryder et ses fidèles amis sont dans les bouches de tous nos petits monstres.

Pour ceux qui ne connaissent pas, ce dessin animé suit les aventures d’une brigade canine venant en aide aux habitants. Toutes les missions se passent dans la Grande Vallée, où Ryder dirige sa brigade d’une main de fer. Chaque brigadier à un rôle bien précis, il y a Chase, le policier, Marcus, le pompier ou encore Rocky, le spécialiste du recyclage. Mais aussi Stella, Zuma et Ruben.

Tous les chiots unissent leurs forces pour un but commun : venir en aide aux habitants de la Grande Vallée. Souvent confrontés à des problèmes du quotidien, les habitants peuvent compter sur la Pat’Patrouille pour trouver des solutions. Et comme tout est bien qui fini bien, la brigade canine parvient à régler tous les problèmes auxquels ils sont confrontés à la fin de chaque épisode.

En même temps, Ryder sait prendre soin de ses amis qui sont tous très soudés, et met a leur dispositions véhicules et gadget de dernière technologie; tout pour plaire à notre marmaille !

Et puis comme chaque épisode se passe au même endroit, les enfants retrouvent leur repère chaque fois qu’ils regardent la Pat’Patrouille, ce qui est assez rassurant pour les enfants.

Des héros au grand coeur

La Pat’Patrouille est visiblement la série animée préférée des enfants partout dans le monde, et les produits dérivés de la marque se vendent à une vitesse folle. Avec ce succès, un long-métrage du dessin animé est même sorti récemment au cinéma.

La série est un tel succès que regarder sa diffusion traditionnelle le matin sur TF1 ne suffit pas aux enfants: les épisodes de la Pat’Patrouille se regarde en boucle sur les plateformes de diffusion tels que MyTF1 ou encore Netflix.

Contrairement à d’autres dessins animés populaires, la Pat’Patrouille se distingue par les valeurs qu’elle porte: les héros sont de véritables soldats défendant l’ordre et l’entraide. Leur sens de la loyauté et du devoir est inégalable, ils ne désobéissent jamais à un ordre, et sont toujours partant pour aider une personne dans le besoin.

Les parents le savent, raisonner son enfant fan de la Pat’Patrouille est une mission impossible ! Ils ne pensent qu’à la brigade canine jour et nuit ! Et de nos jours, le dessin animé est un bon moyen d’inculquer certaines valeurs à nos enfants, que ce soit concernant l’altruisme ou le rapport à l’environnement.

La série n’a pas peur d’aborder certains thèmes comme la notion de peur, de confiance, de difficultés pour certains membres sur certaines missions voire d’échec; un bon moyen de faire découvrir à nos enfants certaines émotions parfois difficiles à vivre ou à verbaliser. Pour ça on remercie Ryder et ses amis, pour qui aucune mission ne semble trop dure !