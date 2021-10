Redécouvrez les traditions de Noël en famille avec les calendriers de l’avent Pandacraft

Comme on commence à le constater, la période de Noël approche à grands pas… Vous avez peut-être déjà vu quelques rayons de magasins se remplir de guirlandes et autres décorations de Noël ? Et, avec la période de Noël vient aussi celle de l’avent, et plus particulièrement des calendriers de l’avent !

Chaque mois, Pandacraft propose des expériences de découvertes pour les enfants de 3 à 12 ans. Et la nouveauté de cette année, c’est la sortie non pas d’un, mais de deux calendriers de l’avent ! Que vos enfants soient plutôt créatifs ou qu’ils le soient un peu, ces deux nouveaux produits de Pandacraft sont à découvrir absolument. Au programme : créativité, énigmes, aventure et… magie de Noël. Présentation.

Pandacraft c’est quoi ?

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore le concept de Pandacraft, c’est un abonnement mensuel, qui permet de recevoir des kits créatifs et scientifiques adaptés à chaque tranche d’âge.

Chaque mois, l’enfant reçoit une activité manuelle, accompagnée d’un magazine éducatif… Tous les mois, une nouvelle thématique, en octobre la forêt, en novembre la peinture et en décembre, la mythologie grecque. Des thèmes divers et variés qui permettent à l’enfant d’exprimer sa créativité tout en se forgeant une culture autour du thème.

L’abonnement classique à Pandacraft coûte 9,90€ par mois et est sans engagement de durée. Mais lorsque l’on reçoit le premier, on a très vite envie de découvrir les suivants !

Les calendriers de l’avent Pandacraft, une innovation à découvrir

Cette année, Pandacraft innove avec une expérience inédite pour découvrir ou redécouvrir les traditions d’un Noël en famille. Les deux nouveautés pour cette année 2021 s’appellent Les Boîtes aux Lettres de l’Avent, et elles se déclinent en deux versions distinctes :

La première se destine aux enfants de 3 à 7 ans

La seconde est conçue pour les enfants de 8 à 12 ans

Les boîtes aux lettres de l’avent Pandacraft sont des calendriers de l’avent réenchantés… De nombreuses activités vont pouvoir être réalisées avec l’enfant. On y trouve de jolies histoires, des objets pour décorer le sapin ou la maison, ou encore des petites créations ludiques comme le lanceur de pompon ! Chaque « Boîtes aux lettres de l’Avent » coûte 35 € (ou 30€ si vous êtes déjà abonnés à Pandacraft) .

La Boîte à Magie de Noël pour les 3-7 ans

L’aventure emmène l’enfant sur le marché de Fleury-Les-Paupiettes, en compagnie de Bamboo, Kea et Lani… Les enfants vont partir à la découverte des traditions de Noël du monde entier.

Les objectifs de La Boîte à Magie de Noël sont multiples :

Découvrir les traditions avec chaque jour, du 1er au 24 décembre, une histoire à raconter… Ces histoires seront l’occasion pour l’enfant de rencontrer de facétieux personnages… Mais également de découvrir les traditions de Noël des enfants du monde entier.

Proposer chaque jour de l’avent, une activité créative. Ces activités quotidiennes permettront le 24 décembre de créer un décor féérique autour du sapin : boule de Noël, chaussette, patinoire aimantée…

Vous aurez la lourde charge, en tant que parents-complices, de déposer chaque jour, une lettre dans la boîte de l’enfant… Et évidemment, de lui faire découvrir l’activité du jour !

Enfin, pour que l’enfant puisse se repérer dans le temps, Pandacraft a conçu une petite planche d’autocollants… Ces petits santons viendront s’ajouter un à un sur le chemin rose de la boîte aux lettres… Et quand le dernier santon prendra sa place, ce sera pour laisser la place à l’arrivée du Père Noël.

A la recherche de la magie disparue pour les 8-12 ans

Avec cette seconde boîte réservée aux 8-12 ans, les enfants se retrouvent devant une catastrophe : le pôle Nord n’a plus d’énergie et la Mère Noël découvre que la réserve de magie est vide… Il va donc falloir accompagner la Mère Noël autour du monde pour retrouver sa magie disparue. Et pour se faire, les enfants vont devoir résoudre des énigmes… Au détour des énigmes, ils rencontreront peut-être les gardiens de la magie ?

En compagnie de Tonnerre et de la Mère Noël, les enfants devront retrouver des talismans magiques pour découvrir celui ou celle qui se cache derrière cette histoire maléfique ! C’est un voyage unique autour du monde qui s’annonce pour les plus perspicaces.

La boîte « A la recherche de la magie disparue » propose donc 24 jours d’aventures, avec des énigmes à déchiffrer, mais aussi des activités créatives qu’il faudra résoudre aussi pour avancer dans l’enquête !

Vous, parents, serez complices en déposant chaque jour dans la boîte aux lettres une nouvelle mission pour l’enfant ! Comme chez les 3-7 ans, grâce à un petit calendrier intégré, l’enfant pourra suivre sa progression jusqu’au 24 décembre. Cette boîte « A la recherche de la magie perdue de Noël » permettra donc de résoudre des énigmes, mais également de construire un sapin décoré ou encore un chouette jukebox !

Notre avis sur les deux calendriers de l’avent :

Les deux calendriers de l’avent Pandacraft sont d’une qualité de matériaux irréprochables. Quant aux activités, elles sont parfaitement expliquées et peuvent être réalisées assez facilement. Il est à noter que celles-ci sont plus conséquentes les mercredis et les weekend pour occuper vos bambins à la maison. Concernant la diversité des activités, il n’y a absolument rien à dire, 24 activités sont prévues et ce sont 24 vraies activités… Pour créer un décor de Noël magique au soir du 24 décembre, puisque vos boîtes de Noël seront complètes, elles pourront rejoindre le pied du sapin en attendant le Vrai Père Noël.

En conclusion, ce sont deux calendriers de l’avent très originaux, qui changent de ceux que l’on voit habituellement. Et une idée d’activité absolument géniale comme sait le faire Pandacraft chaque mois, pour passer des moments de qualité en famille ! Si vous souhaitez un calendrier de l’avent original, qui permettra à l’enfant de créer lui-même son propre décor de Noël, alors les deux innovations Pandacraft sont faites pour vous ! Féérie, magie, créativité et traditions seront au programme des 24 premiers jours du mois de décembre.

