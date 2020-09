Pandacraft, des kits créatifs et ludiques pour sortir la tête des écrans

Pendant ce confinement, l’école à la maison était de mise, comme la cuisine en famille ou les activités manuelles. Les parents ont dû faire preuve d’imagination pour occuper leurs enfants et éviter que le confinement ne se transforme en journée sur écran !

Apprendre à créer c’est se reconnecter au monde réel, en travaillant les matières et en fabriquant de vrais objets. Et c’est justement ce que propose Pandacraft avec ses kits éducatifs ! Ces kits, réelles sources d’apprentissage pour les enfants de 3 à 12 ans, assouvissent le besoin d’apprendre des enfants de manière concrète et diversifiée.

Des kits qui s’adaptent à l’âge de vos enfants !

En effet, les kits Pandacraft se déclinent en deux gammes pour mieux accompagner les enfants dans leurs découvertes !

Le kit « Explore » pour les 3-7 ans, pour découvrir et faire à 4 mains (parent inclus!), est conçu pour que les enfants puissent créer de leurs mains, mais aussi pour les accompagner dans l’apprentissage de la lecture ! En septembre par exemple, le kit est sur le thème du squelette.

Dans le kit, l’enfant peut ainsi profiter d’une activité manuelle pour construire un bras articulé et d’un magazine pour découvrir son corps et ses os et leur utilité dans la vie de tous les jours… Le tout de manière ludique !

Le kit « Makers » pour les 8-12 ans, pour se questionner et expérimenter, est quand à lui axé sur la manipulation ! La mission est de donner les clés aux enfants pour développer leur esprit critique mais également pour leur donner l’envie de lire tout en s’amusant ! Le thème du mois : le mouvement. Il permet à l’enfant de créer un bras articulé, plus élaboré que dans le kit Explore, mais également de comprendre la relation entre les os, les muscles et les articulations pour créer un mouvement, avec un prolongement de ces connaissances dans le dossier éducatif du magazine !

L’enfant au cœur de l’activité !

Ces kits créatifs et scientifiques placent l’enfant au cœur de l’activité, et ce même s’il est accompagné d’un adulte. Tout dépend aussi de l’enfant, car certains pourront réaliser l’activité en toute autonomie quand d’autres auront besoin d’aide.

Avec Pandacraft, c’est l’enfant qui réfléchit, qui fabrique, colle ou plie… L’adulte est une aide potentielle à la réalisation. Evidemment, toutes les fournitures nécessaires à la réalisation du projet sont fournies dans l’enveloppe livrée directement dans la boîte aux lettres !

Et si on parlait de l’offre ?

Le système d’abonnement de Pandacraft est immuable et vous n’avez à vous occuper de rien. Concrètement, vous vous abonnez pour 9.90€ par mois pour la formule sans engagement. Une fois abonné, l’enfant recevra chaque mois le kit correspondant à sa tranche d’âge sur le thème du mois. Et il y en a pour tous les goûts… Les derniers thèmes des kits étaient le Japon, la Lune, les fleurs ou le vent. Même si le thème est le même pour les kits Explore ou Makers, la difficulté de réalisation et le parti pris du kit varie en fonction de l’âge.

Alors, si votre enfant s’ennuie ou a fait le tour de ses activités manuelles, proposez lui les kits Pandacraft ! Il aura forcément hâte de découvrir le prochain thème à construire ! Nous vous invitons à découvrir cet étonnant concept dans l’interview de Guillaume, co-fondateur de Pandacraft !

Q : Comment avez eu cette idée ?



“Avec Edouard on s’est rencontré au tout début de nos études, ensemble on s’est engagés dans une association qui aide des jeunes lycéens défavorisés à poursuivre leurs études et à passer des concours.



On s’est très vite rendus compte qu’on intervenait un peu tard : il fallait agir bien plus tôt pour ces jeunes qui avaient surtout besoin qu’on leur donne l’envie d’apprendre, de découvrir plein de choses autour d’eux. Qu’on stimule leur curiosité !

Quelques années après, on a décidé de créer Pandacraft avec pour objectif de concevoir des expériences de découvertes pour les enfants pour préserver et développer leur fantastique capacité à découvrir le monde par eux-mêmes !

On s’est alors entourés d’une équipe de designers et on a conçu nous premières expériences avec l’abonnement Explore pour les 3-7 ans.”

Q : Justement, comment est-ce que vos kits sont élaborés ?

“Toutes nos expériences sont pensées et conçus par notre équipe de création dans nos studios à Paris.

Il y a une équipe pour l’abonnement Explore pour les 3-7 ans et une équipe pour Makers pour les 8-12 ans. Dans chaque équipe, une multitude de métiers : des designers produits, des journalistes, des graphistes, des dessinateurs, des illustrateurs, etc.

C’est un travail titanesque ! Aujourd’hui, on sort chaque mois 2 kits inédits et chaque kit nécessite plus de 9 mois de travail… !”

Q : Il paraît que vous ne faîtes pas que des kits ?

“ C’est bien vrai et c’est la nouveauté de 2020 ! Pendant le confinement, nous avons redoublé nos efforts pour lancer deux nouveautés :

Un cahier de découvertes pour les vacances pour les enfants de 3 à 7 ans. On l’a conçu comme un cahier d’activité à réaliser pendant les vacances avec un objectif : devenir un gardien de la planète !

Nos abonnés lui ont réservé un super accueil ! On en avait produit 5 000 exemplaires et en 2 semaines tout est parti !

Une boîte aux lettres de l’avent qui sort bientôt sur notre site !

Avec cette nouveauté, on a voulu réinventer un inconditionnel de Noël, le calendrier de l’avent, à la façon Pandacraft ! Pendant 24 jours, les enfants vont mener une enquête en famille pour retrouver le père-Noël en réalisant des activités et résolvant des énigmes.”

Q : Le mot de la fin ?

“On prépare plein de surprises pour la fin de l’année et 2021 : rendez-vous sur notre site pour ne rien louper de toutes nos expériences de découvertes et d’expérimentations !”

Découvrez Pandacraft