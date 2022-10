Pandacraft dévoile deux Calendriers de l’Avent pour un Noël réenchanté !

Les vacances d’été sont déjà loin, et il va falloir penser aux fêtes de fin d’année qui approchent… Pour la troisième année consécutive, vous pourrez compter sur les calendriers de l’Avent Pandacraft pour faire patienter vos enfants qui attendent impatiemment le Père Noël. Avec les calendriers de l’Avent Pandacraft, chaque enfant est acteur du moment et ne se contente pas d’ouvrir une case chaque jour. Il pourra construire une boîte aux lettres grâce à de nombreuses activités telles que construction, énigmes, tissage, cuisine ou montage d’activités. Patienter jusqu’à Noël en créant chaque jour une nouvelle histoire, cette année, les boîtes aux lettres Pandacraft serviront même après l’Avent. Ces calendriers de l’Avent, vendus 35 € l’unité, sont de vrais outils créatifs pour les enfants de 3 à 12 ans. On vous explique tout.

Un calendrier de l’Avent qu’est-ce que c’est ?

Les calendriers de l’Avent proposent généralement une surprise à découvrir chaque jour du 1ᵉʳ au 24 décembre, pour patienter jusqu’à Noël. Avec Pandacraft, ces surprises quotidiennes se transforment en une expérience réenchantée ! L’enfant ne découvre pas une surprise chaque jour, mais un univers qui s’anime au fur et à mesure du temps qui passe… De plus, grâce à l’espace interactif, l’enfant peut recevoir du courrier, et réaliser différentes expérimentations. Oubliés les chocolats, on découvre ici des histoires et des activités à réaliser en famille, l’occasion de préparer Noël dans de mignons moments de partage… Les calendriers de l’Avent Pandacraft sont aussi des livres d’histoire avec des contes à découvrir dans un univers évoquant la Laponie, le pays du Père Noël. Quant aux activités proposées, elles sont pensées pour favoriser la motricité comme la broderie, des recettes de cuisine à réaliser ou encore de petites constructions. Plus de 43 000 enfants ont choisi ce calendrier l’année dernière, un moment qui éloigne aussi les enfants des écrans pour revenir à des activités ludiques, logiques et à faire en famille !

La Boîte aux lettres de l’Avent des 3-7 ans

Dans le calendrier de l’Avent Pandacraft destiné aux 3-7 ans, on retrouve 24 jours d’histoires interactives, et de nombreuses activités créatives. L’enfant deviendra alors le héros des Contes de la Forêt d’Ihana, et vivra une expérience magique aux côtés des personnages qui peuplent ce magnifique village de montagne. Chaque jour, dans sa boîte aux lettres, il découvre une histoire, et le matériel pour réaliser l’activité du jour. Trois contes illustrés seront également proposés à l’enfant, lui permettant de découvrir les animaux du grand froid, mais également d’apprendre à accepter les différences, reconnaître ses erreurs et connaître la valeur du partage. Cette expérience se vit en famille puisque les parents sont complices et déposent chaque jour, un nouveau courrier dans la boîte à l’aide d’un guide des parents fourni avec le calendrier de l’Avent. C’est une aventure immersive unique pour chaque enfant qui mélange activités créatives, jeux, histoires, etc.

La Boîte aux lettres de l’Avent des 8-12 ans

Pour les enfants de 8 à 12 ans, l’expérience des calendriers de l’Avent Pandacraft cette année, ce sera une grande histoire à découvrir sur les 24 jours… L’enfant se retrouve immergé dans l’Agence Spéciale des Lutins d’Élite du Pôle, des lutins agents secrets qui sont en missions secrètes pour le Père Noël ! Cette année, l’enfant aura la mission d’accompagner les lutins pour réparer le distri-cadeau, sans lequel le Père Noël ne pourra pas distribuer les cadeaux… Il faudra alors résoudre des énigmes et réaliser quelques manipulations qui aideront à la résolution des énigmes en réalisant, par exemple, un pixel art ou une recette de cuisine, des paper toys, etc. Pour les 8-12 ans, c’est donc un départ en mission pour 24 jours d’aventures, d’énigmes d’activités manuelles. Grâce au nouveau courrier déposé chaque jour dans sa boîte aux lettres, ainsi que le matériel, il devra réussir à « Sauver Noël », une mission de la plus haute importance évidemment ! Et, bien sûr, les parents seront aussi complices et acteurs du calendrier de l’Avent Pandacraft en déposant chaque jour les courriers des lutins agents secrets !

Comment réutiliser les boîtes aux lettres ?

Pour les 3-7 ans, lorsque le Père Noël aura enfin déposé ses cadeaux au pied du sapin, la boîte aux lettres va se transformer… Elle deviendra, en effet, la Maison de la Vieille Dame, rencontrée dans le troisième conte découvert par l’enfant… Lors des activités précédentes, il a fabriqué des objets liés à ce personnage, il pourra ainsi s’inventer des histoires , les faire vivre et même faire tomber la neige sur la maison, grâce à un petit sachet bonus de neige artificielle.

Pour les 8-12 ans, une fois la mission du distri-cadeau réussie, il pourra continuer l’aventure en retournant sa boîte aux lettres qui se transformera en jeu de société reposant sur un mouvement de balancier. Il devra alors déposer les cadeaux sans jamais renverser le plateau. Et, lui aussi recouvrira potentiellement son plateau de jeu grâce à la neige artificielle à reconstituer trouvée dans le sachet bonus !

Chaque calendrier de l’Avent Pandacraft est vendu 35 € l’unité ou 30 € si vous êtes déjà abonnés. N’est-ce pas là un beau cadeau pour Noël, à offrir donc dès le 1ᵉʳ décembre ? Un cadeau ludique et original qui va permettre à votre enfant de se créer un univers féerique pendant les jours de l’Avent !

Je profite de l’offre sur Pandacraft

Article Partenaire