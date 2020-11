Pro Mask : les masques en tissus capables de neutraliser les virus débarquent en France

Les masques sont indispensables pour prévenir la propagation du SARS-CoV-2. Pour nous permettre de mieux nous sentir à l’aise lorsqu’on porte un tel équipement, et ce, tout en bénéficiant d’une protection optimale, les chercheurs continuent d’améliorer le concept. C’est le cas des designers de Livinguard qui ont mis au point un masque en tissu capable d’éliminer les virus et les bactéries, notamment le nouveau coronavirus responsable de la pandémie de Covid-19.

Des masques en tissu bénéficiant d’une technologie auto-désinfectante

D’après ses concepteurs, le Pro Mask est en mesure de tuer le virus responsable de la pandémie actuelle avec un taux de destruction de 99,99 %. Il serait également efficace contre les bactéries et autres virus avec un taux qui avoisine les 95 %. Pour avoir de telles efficacités, les masques de Livinguard reposent sur une technologie auto-désinfectante. Leurs effets contre les agents pathogènes et infectieux ont d’ailleurs été démontrés par des scientifiques de l’Université libre de Berlin et de l’Institut de technologie textile de l’école supérieure polytechnique de Rhénanie-Westphalie (Aix-la-Chapelle).

C’est grâce à ces démarches que les masques ont reçu leur certification européenne. Concrètement, le Pro Mask est constitué de trois couches. Les couches intérieure et extérieure sont en coton. Les deux renferment un filtre en polypropylène. D’après Xavier Pailloux, directeur commercial de Livinguard, cette conception offre une filtration extrêmement élevée et permet de respirer convenablement. Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est le fait qu’on peut toucher les différentes parois du masque sans risquer d’être infecté.

Une durée d’utilisation de 6 mois

L’autre avantage du Pro Mask réside dans le fait que contrairement à un masque chirurgical qui doit être remplacé toutes les 4 heures, il garde son efficacité pendant six mois. De plus, grâce à sa solution auto-désinfectante, il ne nécessite qu’un lavage par semaine. Sachez que sa capacité à éliminer les microbes lui permet également de se débarrasser des bactéries susceptibles d’accumuler de mauvaises odeurs.

Si vous êtes en France, vous pouvez désormais vous procurer ces masques en tissus de Livinguard en ligne au prix de 29,90 € l’unité. L’entreprise affirme être en pourparlers avec des distributeurs locaux pour d’éventuelles ventes en magasin ou en pharmacie. Un modèle spécialement conçu pour les sportifs devrait être lancé d’ici peu. À noter que le Pro Mask est également disponible en Allemagne, aux États unis, au Japon, en Afrique-du-Sud, en Inde, à Singapore et bien évidemment en Suisse.

