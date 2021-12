Que trouverons-nous dans le métavers à l’avenir ? 4 pratiques qui pourraient être transcrites très prochainement

Dans la seule semaine du 29 novembre au 5 décembre, la somme de 100 millions de dollars a été investie par des internautes dans les divers métavers existants sur le net afin d’acheter des terrains digitaux.

C’est donc un marché en plein boom qui séduit de plus en plus d’utilisateurs, et cela avant même que Facebook – dont le groupe a fraichement rebaptisé Meta – n’ait mis son nez sur ce marché ! Avec l’arrivée très prochaine des GAFAM dans la course au développement du métavers, quelles seront les pratiques qui apparaitront dans ces univers virtuels ? Voici quelques pistes !

Retrouver sa communauté et faire des rencontres

Comme cela existe déjà sur les différentes interfaces de métavers déjà existantes, vous pourrez rencontrer les membres de votre communauté et visiter ensemble différents lieux. Balades, bars, discothèque, musées, etc. Vous pourrez vous promener dans cet univers fictif en compagnie d’autres avatars représentant vos amis et discuter avec eux.

Le métavers aura aussi pour vocation de vous permettre de faire de nouvelles rencontres, puisque vous pourrez voir dans cet espace tous les membres connectés et interagir avec eux à l’oral, tout en suivant leur gestuelle qui sera reproduite grâce à des capteurs que les joueurs se placeront sur le corp.

Faire ses courses et achats divers et variés

Bon, qui a dit qu’il n‘y aurait que des activités passionnantes à faire dans le métavers ? Vous voudrez faire vos courses ? Et bien vous pourrez ! Oui, mais vous pourrez aussi rendre les choses plus excitantes et vous lancer dans des sessions de shopping dans les magasins de Los Angeles, Londres ou Dubaï, histoire de changer d’air !

Vous aurez la possibilité de vous promener dans les rayons, d’observer les produits et leurs caractéristiques, de les mettre dans votre panier, de les payer puis de les recevoir plus tard à la maison.

S’amuser sur des jeux en live

Bien évidemment, le métavers est déjà un lieu de divertissement. Oui, mais très bientôt, vous pourrez enfiler vos lunettes, entrer dans la peau de votre avatar, rejoindre vos amis eux aussi représentés par des personnages fictifs et vous lancer sur des parties de jeux vidéo.

La pratique des jeux de hasard en ligne sera elle aussi ouverte aux plus de 18 ans. Plus besoin donc pour les joueurs de se contenter de s’amuser sur les casinos en ligne. Vous pourrez passer les portes des maisons de jeux d’argent, vous installer devant une slot ou – mieux encore – vous assoir autour d’une table et jouer contre un vrai croupier lui aussi représenté par un avatar au poker, au blackjack ou à la roulette.

Participer à des réunions de travail

Le groupe Meta a également prévu d’intégrer tous les éléments de votre vie quotidienne à cet univers fictif, dont vos pratiques de travail. Lorsque vous devrez participer à une réunion avec des collègues répartis aux quatre coins de la planète, vous pourrez alors entrer dans l’espace Worksrooms et choisir une salle virtuelle où tous les invités pourront s’asseoir et discuter des thématiques du jour, dans un cadre professionnel.

Pratiquer du sport

De nouvelles technologies sont en cours de développement afin d’adapter l’intelligence artificielle à la pratique du sport. Vous scannerez votre corps devant une caméra qui analysera vos points forts et vos points faibles et l’IA mettra sur pied un programme parfaitement adapté à votre morphologie et à vos objectifs.

Vous enfilerez vos lunettes et pourrez visualiser votre coach qui vous montrera les mouvements à effectuer. Vous les ferez devant votre caméra en étant encouragé par ce même coach et celui-ci pourra même corriger votre posture en direct, puisque vous ferez votre sport devant l’objectif.