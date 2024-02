Quelle surface de panneaux solaires pour une maison de 100 m² ?

Lorsque l’on cherche à faire des économies sur nos factures d’énergie, nous pensons souvent à installer des panneaux photovoltaïques. Ces derniers représentent une alternative à l’utilisation d’énergies fossiles, et permettent, après retour sur investissement, de consommer de l’électricité gratuite. Si vous souhaitez installer des panneaux solaires uniquement pour votre propre consommation (sans revente de votre surplus), les démarches sont assez simples. Mais, vous vous interrogez peut-être sur la quantité de panneaux solaires à prévoir, le prix ou la surface nécessaire pour l’installation. On fait, avec vous, le tour de la question.

Quelle puissance d’installation prévoir pour une maison de 100 m² ?

Pour répondre à cette question, qui n’obtient pas de réponse universelle, il faut considérer tous vos besoins en électricité. Vous pouvez, par exemple, vous référer à votre dernière facture d’électricité pour estimer assez précisément vos besoins en la matière. Cependant, pour une surface de 100 m², une installation de 3 kWc suffit généralement. Ce type d’installation ne nécessite aucune demande préalable de travaux, à condition que les panneaux soient installés à moins d’1,80 m de hauteur. Dans le cas d’une installation sur le toit, il faudra faire une demande préalable de travaux auprès de votre mairie. Si nous considérons une puissance de 3 kWc pour 100 m², l’installation de 8 panneaux solaires semble donc le minimum à prévoir. Pour plus de sécurité, nous recommanderions plutôt une installation de 6 kWc, qui permettrait, en plus, de revendre le surplus de votre production via le procédé EDF OA, une obligation d’achat de votre fournisseur.

Quelle surface et quel prix prévoir pour une maison de 100 m² ?

Pour équiper une maison de 100 m² en panneaux solaires, une installation d’environ une dizaine de panneaux photovoltaïques sur la toiture est nécessaire, occupant ainsi une superficie totale d’environ 20 m². Cependant, pour atteindre l’autoconsommation et satisfaire vos besoins énergétiques quotidiens, une moyenne de 14 panneaux solaires est recommandée. Le coût global d’une telle installation varie généralement de 7 000 à 22 000 €. Cette fourchette de prix est influencée par divers facteurs tels que la puissance de l’installation, le nombre de panneaux solaires requis, ainsi que la marque des panneaux choisis. Vous pouvez bénéficier d’aides de l’État pour cette installation, à condition que celle-ci soit réalisée par une entreprise certifiée RGE.

Pourquoi choisir des panneaux solaires ?

Par définition, les panneaux solaires permettent de produire de l’électricité à partir des rayons du Soleil, une énergie « verte », renouvelable, et, à priori, inépuisable. Nous défaire des énergies fossiles devient essentiel pour préserver l’environnement. Le panneau solaire s’impose progressivement comme LA solution pour lutter contre le dérèglement et le réchauffement climatiques. De plus, les lois françaises et européennes, encouragent ces installations, par le biais de différentes aides, et par l’OA EDF, qui est une obligation pour le fournisseur de racheter le surplus de production.

De plus, et même si vous revendez votre bien immobilier avant d’avoir amorti votre installation, celle-ci apportera une plus-value intéressante sur votre prix net vendeur. Un avantage de plus que l’on oublie souvent de mentionner ! Que pensez-vous de cette estimation ? Combien avez-vous installé de panneaux solaires pour 100 m² de surface chez vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .