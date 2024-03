Rentricity transforme en électricité les excès de pression dans les canalisations

En ces temps où le prix de l’énergie tend à augmenter, tous les moyens sont bons pour produire de l’électricité à faible coût. À condition bien sûr de tenir compte de l’empreinte carbone des approches mises en œuvre. En effet, bien que nous ayons besoin de courant électrique pour vivre confortablement et produire efficacement, il ne faut pas oublier le fait que les émissions de gaz à effet de serre contribuent au réchauffement climatique. Il convient donc de privilégier les énergies renouvelables et valoriser les infrastructures existantes en les utilisant comme source d’énergie afin de minimiser les pertes. Aux États-Unis, l’entreprise new-yorkaise Rentricity est à l’origine d’un projet d’énergie propre particulièrement intéressant.

Valoriser une énergie autrement perdue

En collaboration avec Water & Wastewater Utility (AWWU), le plus grand exploitant d’eau en Alaska, la société a installé deux systèmes qui permettent de convertir en électricité la pression à l’intérieur des tuyaux du réseau de distribution d’eau local. Baptisée Flow-to-Wire (F2W), cette technologie innovante valorise une énergie qui serait autrement perdue. De plus, il s’agit d’une technique de production énergétique dont l’empreinte carbone est pratiquement inexistante. « Ces systèmes sont parfaitement intégrés à nos opérations d’approvisionnement et de distribution d’eau […] L’énergie produite nous aide à atteindre l’objectif de notre plan stratégique visant à accroître l’efficacité énergétique », a déclaré Todd Carroll, chef de projet chez l’AWWU.

De l’électricité utilisée à des fins multiples

Les deux systèmes déployés à Anchorage totalisent une puissance de 70 kW, ce qui est théoriquement suffisant pour alimenter en électricité jusqu’à 40 ménages ayant un niveau de consommation moyen. La première installation, dont la puissance est de 40 kW, utilise une unité de pompe-turbine Cornell certifiée NSF/ANSI/CAN 61 & 372. Elle est située dans une station de réduction de pression en surface. L’électricité produite sert à alimenter une infrastructure de l’AWWU qui se trouve à proximité. L’excédent d’énergie est injecté sur le réseau local d’électricité qui est géré par Chugach Electric.

Plusieurs dizaines d’installations en Amérique du Nord

Concernant la seconde installation, elle est capable de générer 30 kW. Cette unité est également certifiée NSF/ANSI/CAN 61 & 372, garantissant une conformité aux normes en matière de préservation de la santé et de niveau de plomb. L'énergie qu'elle produit est injectée intégralement sur le réseau de Chugach Electric. Il faut savoir que Rentricity n'en est pas à ses débuts dans ce concept de production d'énergie. L'entreprise compte déjà plusieurs dizaines d'installations du genre reparties en Amérique du Nord. À l'avenir, elle projette de développer des normes et des cadres de conception en partenariat avec des organismes privés et étatiques. À l'heure actuelle, ses installations génèrent déjà chaque année environ 1,3 MWh d'électricité. Plus d'infos : rentricity.com.