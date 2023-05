Rheem invente une pompe à chaleur nouvelle génération qui promet une très grande efficacité

Les thermopompes (ou pompes à chaleur) connaissent un gain de popularité ces dernières années. En fait, ces appareils fonctionnent de la même manière qu’un réfrigérateur en extrayant la chaleur à partir d’une source, telle que l’air ambiant, avant de la transférer à l’endroit où l’on en a besoin. Fondée en 1925 et figurant parmi les acteurs clés dans le domaine, l’entreprise américaine Rheem a dévoilé un produit spécialement conçu pour les applications résidentielles dans un environnement froid.

Un facteur de performance thermique élevé

Selon la firme, la série Endeavor Prestige a réussi à impressionner le département américain de l’énergie (DOE) qui avait organisé un concours – le Cold Climate Heat Pump Challenge. Ce dernier vise à encourager les constructeurs à inventer des pompes à chaleur plus efficaces pour les climats froids. La nouvelle thermopompe de Rheem fournit un chauffage ininterrompu à une température ambiante de −30,5 °C. Elle posséderait un facteur de performance thermique (HSPF2) allant jusqu’à 8,5, alors que son coefficient de performance (COP) est compris entre 1,5 et 2,0 à une température de −8 °C.

Des rendements supérieurs aux attentes

Il faut savoir que l’indice HSPF2 est une nouvelle norme américaine qui prévoit que toutes les thermopompes à système divisé aient un HSPF2 de 7,5 ou plus, et que toutes les thermopompes monoblocs aient un HSPF2 supérieur ou égal à 6,7. Lors des tests supervisés par le Department of Energy des États-Unis d’Amérique, le dispositif avait atteint un COP 5 % plus élevé par rapport à l’attente de l’organisme. Cette performance avait été réalisée dans un environnement avec des conditions de températures inférieures à −15 °C. Comme si cela ne suffisait pas, la série Endeavor Prestige a également fonctionné à un HSPF9 supérieur de 2 % à la valeur exigée par le défi.

Des efforts qui n’ont pas de limites

La capacité de chauffage de cette nouvelle série de pompes à chaleur de Rheem se situe entre 7,03 kW et 17,58 kW. Le plus grand modèle mesure 1 300 mm x 918 mm x 918 mm x 918 mm, alors que le plus petit possède des dimensions de 1 147 mm x 918 mm x 918 mm. « Rheem s’engage à faire une différence avec les produits que nous créons, et nos efforts en matière de développement durable ne connaissent pas de limites », a déclaré Jeff Goss, responsable en charge des produits chez Rheem. Il faut savoir que leurs nouvelles thermopompes utilisent du R-410a comme réfrigérant. Plus d’informations rheem.com