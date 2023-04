SelfPV : GreenAkku invente un panneau solaire de balcon en kit et prêt à l’emploi, qui fonctionne même à l’ombre

La production d’électricité par le biais de panneaux solaires photovoltaïques n’est plus réservée aux propriétaires de maisons avec un toit ! Les petites centrales solaires que l’on peut ajouter sur un balcon, une terrasse, ou qui peuvent servir d’abri de jardin se popularisent de plus en plus. Avant cela, il était pratiquement impossible de profiter d’électricité « gratuite » en appartement. Dans ce domaine, l’entreprise allemande GreenAkku vient de lancer une petite centrale électrique pour balcons, conçue pour produire de l’électricité même si elle est à l’ombre ! Une super nouvelle pour tous ceux qui ne bénéficient pas d’un ensoleillement maximal, ou dont le balcon se situe plutôt au nord. Découverte.

Le SelfPV de GreenAkku, qu’est-ce que c’est ?

Le système complet SelfPV comprend un module solaire résistant à l’ombrage, un câble de raccordement et un onduleur de module Bosswerk MI300. Disponible sur le site au prix de 586,55 € HT, il se destine aux balcons plutôt ombragés. Il est livré complet avec le kit de montage pour une installation sur un garde-corps de balcons. Un kit est disponible pour un garde-corps avec des barres rondes et un autre pour ceux aux barres carrées. Le kit se compose d’un module solaire AE Solar 335 Wc, monocristallin résistant à l’ombrage, avec garantie de performance de 30 ans et garantie de produit de 15 ans. Il est également constitué d’un micro-onduleur Bosswerk MI300 atteignant jusqu’à 400 Wc. Il est aussi livré avec un câble de connexion de 5 m, ainsi que des crochets solaires de supports de balcons.

Pourquoi ce kit solaire est-il différent ?

Chaque cellule solaire du module PV est équipée d’une diode de dérivation. Cela sert à augmenter les performances en cas d’ombrage partiel et à protéger contre les points chauds. Rappelons qu’un point chaud sur un panneau solaire est une zone à laquelle la température est significativement plus élevée que sur le reste du panneau. Cela se produit généralement lorsque l’énergie produite par les cellules solaires n’est pas distribuée uniformément sur la surface du panneau. Ce qui peut entraîner une accumulation de chaleur dans une zone spécifique. Contre ces points chauds, le panneau SelfPV de GreenAkku intègre des modules « Hot-Spot Free » résistants à l’ombre. Ce kit solaire fait partie d’une gamme de kits plug & play, prêt à brancher, et donc à fonctionner.

Le module Hot-Spot Free, qu’est-ce que c’est ?

Ce module breveté va garantir la production d’électricité même lorsque les panneaux se trouvent ombragés par des branches, des lampadaires ou autres. Un ombrage inévitable sur un balcon, puisque le soleil tourne évidemment ! Le fabricant certifie une perte de puissance de seulement 3 % lorsque l’une des 60 cellules PV est ombragée.

Les caractéristiques techniques de ce module SelfPV

Entrée CC (PV) :

Puissance solaire max recommandée : 400 W.

Tension d’entrée maximale 60 V d c.

Courant d’entrées maximums 13 A.

Courant de court-circuit d’entrée max 16 A.

Sortie courant alternatif (AC) :

Puissance de sortie continue maximale : 300 W.

Courant de sortie maximal : 1,4 A.

Tension de sortie nominale 230 V (184-265 V), L/N/PE.

Fréquence nominale 50/60 H z.

Consommation électrique la nuit : ≤ 50 m W.

Taille et poids du kit