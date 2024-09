Solcrafte, un panneau chauffe-eau solaire doté d’un réservoir intégré de 145 litres

Les chauffe-eaux électriques figurent parmi les appareils domestiques qui consomment le plus d’énergie. Pour cette raison, de plus en plus de familles se tournent vers des dispositifs solaires pour produire de l’eau chaude sanitaire (ECS). Les chauffe-eaux solaires ne sont pas une nouveauté. Cependant, le Solcrafte veut établir une nouvelle norme dans ce domaine avec son design révolutionnaire. De fabrication autrichienne, cet appareil tout-en-un se distingue avant tout par sa compacité. Et pour cause, il ne comporte pas de ballon. Au lieu de cela, il stocke l’eau chaude directement dans ses capteurs solaires. Un concept qui est largement bénéfique dans la mesure où la fraicheur et la propreté de l’eau sont préservées.

Une hygiène optimale

En plus de ces avantages, le Solcrafte serait en mesure de chauffer l’eau plus rapidement qu’un chauffe-eau solaire traditionnel. Sa conception lui permettrait de produire de la chaleur, le jour, à partir de la moindre quantité de lumière naturelle. D’après son fabricant, il s’agit d’un produit unique en son genre sur le marché de par sa conception qui réunit dans une seule unité les différents composants d’un appareil solaire de production d’eau chaude sanitaire. Pour une hygiène optimale, le Solcrafte utilise des capteurs, et donc des réservoirs intégrés, comportant un revêtement de tube unique développé en partenariat avec des spécialistes des matériaux. Résultat, son fabricant, l’entreprise autrichienne GREENoneTEC, promet une grande résistance à la corrosion.

Un chauffe-eau plug-and-play

Pour faciliter son installation, en plus de sa compacité, ce chauffe-eau solaire innovant est de type plug-and-play. Il arbore une conception universelle. On sait aussi qu’il est léger et facile à manipuler. Des caractéristiques qui ne manqueront certainement pas d’avoir un impact positif sur les coûts de transport. Par ailleurs, le Solcrafte a été conçu de manière à s’intégrer facilement à l’esthétique des bâtiments. Il peut être monté sur un toit plat ou en pente. À noter au passage que GREENoneTEC a prévu un système de montage spécial pour les zones venteuses.

Trois modèles

Pour mieux répondre aux besoins des clients, le chauffe-eau solaire tout-en-un se décline en trois versions. Le Solcrafte 100 convient à une utilisation par 1 ou 2 personnes. Il possède une surface de collecte de la lumière solaire de 1,1 m². Son poids est de 35 kg, alors que sa capacité est de 90 litres. Le Solcrafte 150 est adapté à un ménage de 2 ou 3 personnes. Il pèse 52 kg et dispose d’une surface active de 1,75 m². Sa capacité est de 145 litres.

Enfin, le Solcrafte 200 est fait pour une famille de 4 à 5 personnes. Sa surface de collecte s'étend sur 2,4 m². Il accuse sur la balance 69 kg et est en mesure d'accumuler jusqu'à 195 litres d'eau chaude. Plus d'infos : solcrafte.com.