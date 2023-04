Starlink : le forfait mobile par satellite d’Elon Musk pourra-t-il concurrencer les opérateurs téléphoniques classiques ?

Elon Musk n’en est pas à son coup d’essai lorsqu’il s’agit de démocratiser un nouveau principe. Avec son entreprise SpaceX, sa nouvelle lubie semble être de vouloir créer un nouveau forfait mobile connecté directement à sa flotte de satellites Starlink. En outre, il vient d’obtenir l’autorisation de déployer 7 500 satellites Starlink nouvelle génération, par les autorités américaines de régulation.

Que propose Starlink ?

Pour rappel, Starlink est la compagnie d’Elon Musk spécialisée dans la connexion Internet par satellite. Cependant, contrairement au reste des opérateurs proposant ce service, Starlink possède une constellation de satellites qui ne sont pas géostationnaires, mais situés plus bas dans l’atmosphère. De fait, le débit de navigation théorique est bien plus élevé, et la latence bien plus basse qu’un satellite situé à 36 000 km au dessus du sol.

Depuis l’intronisation de Starlink en 2021, de nombreux pays y sont devenus éligibles. D’ailleurs, Elon Musk a même tenté d’aider l’Ukraine lors des premiers jours de l’invasion russe, en leur fournissant une connexion internet. Cependant, tout n’est pas rose pour Starlink, et de nombreuses régions du monde sont encore dépourvues d’accès. On pense ainsi à l’Amérique du Sud, à l’Afrique ainsi qu’à l’Asie. À cela, il faut également mentionner la présence de zones blanches, à l’intérieur des pays compatibles avec l’offre d’internet par satellite Starlink.

NEWS: Starlink is testing a new "Global Roaming Service" for $200/mo, plus the standard $599 for Hardware. Will they offer this as an add-on for $65/mo like portability? @RealTeslaNorth @MarcusTuck3 https://t.co/c2vQhtOUL8 pic.twitter.com/kiLMsMkhDY — Nathan Owens (@VirtuallyNathan) February 17, 2023

Pour ce qui est du débit de navigation, on s’approche de la 4G classique. Selon les chiffres théoriques communiqués par l’entreprise du milliardaire sud-africain, ce nouveau forfait mobile mondial par satellite pourrait ainsi se trouver derrière la 5G. À ceci près que de très nombreux lieux pourraient ainsi être compatibles, malgré l’absence d’antennes relais. Pour consulter les autres forfaits mobiles actuellement disponibles, il est possible de se rendre sur ce site afin de comparer les débits de navigation.

Est-ce fiable ?

Contrairement au réseau Internet terrestre classique, la connexion internet par satellite est bien plus sujette aux aléas climatiques. Certaines situations extrêmes peuvent ainsi carrément priver l’abonné de réseau. En règle générale, ces troubles se limitent à une grande latence, ralentissant le trafic. Afin de faire fonctionner les forfaits mobiles, les opérateurs classiques tels que Free ou Orange possèdent des antennes-relais, construites dans de nombreux endroits du territoire pour maximiser le pourcentage de clients à portée du signal. Avec un forfait mobile Starlink par satellite, la donne risque de changer.

En effet, SpaceX attend l’autorisation de l’autorité de régulation américaine d’équiper ses satellites de la nouvelle technologie “direct-to-cellular”.Ainsi, chaque satellite sera équipé d’une antenne émettrice, afin de permettre aux clients de maximiser leur chances de s’y connecter et de passer leurs appels et autres communications. De plus, Elon Musk ne mettant jamais ses œufs dans le même panier, SpaceX est aussi en train de s’associer à l’opérateur mobile américain T-Mobile. Ce dernier pourra ainsi laisser les satellites Starlink se connecter aux antennes de cet opérateur afin de faire transiter les signaux.

Pour quel prix ?

Malgré la ferveur des nombreux fans de Starlink et d’Elon Musk, nombreux sont les abonnés qui ne pourront pas profiter de cette révolution. En effet, il faut payer son abonnement téléphonique par satellite 200 dollars… par mois ! Un tarif exorbitant en comparaison avec le plus onéreux des forfaits mobiles en France. D’ailleurs, un opérateur concurrent tel que Nordnet propose également un forfait mobile parmi ses offres d’Internet par satellite, pour bien moins cher. Toutefois, ce forfait mobile est issu de la technologie actuelle, et passe par le réseau mobile Orange. En outre, le coût du kit de réception Starlink est d’environ 637 €, ce qui en fait un investissement conséquent. Cet usage d’un forfait mobile Starlink est donc réservé à une niche, en attendant d’éventuelles baisses de prix. Les opérateurs classiques n’ont donc pour l’heure pas de soucis à se faire, malgré l’absence d’innovation de leur part. Il en sera toujours ainsi, que le prix dicte les envies !