Guide d’achat : Comment choisir un mobile destiné aux seniors ?

Même si l’on aimerait que ce ne soit pas le cas, aujourd’hui, il est de plus en plus difficile de se passer d’un smartphone… Et une certaine catégorie de notre population est bien en peine : les seniors. Nous ne pouvons que constater qu’utiliser un smartphone, un ordinateur ou une tablette n’est pas inné pour les personnes plus âgées. Ce n’est évidemment pas une généralité, mais souvent la fracture numérique est bien présente… Aujourd’hui les plus de 75 ans, peuvent par exemple être vaccinés, mais comment faire lorsque l’on ne sait pas se servir d’un smartphone ?

Si pour les tablettes, nous vous avions déjà présenté la Facilotab, parfaitement adaptée à nos aînés… Le smartphone, qu’ils appellent d’ailleurs toujours téléphone, reste un mystère pour beaucoup… Un téléphone sert à téléphoner ! A la limite, à envoyer des messages, mais quand le smartphone se complique, ce n’est plus la même histoire… Mais alors comment trouver un smartphone adapté aux seniors ?

Un smartphone est-il vraiment nécessaire ?

Dans la jungle des smartphones, vous n’aurez que l’embarras du choix ! En revanche, lorsqu’il s’agit d’un senior, mieux vaut peut-être opter pour un « mobile »… Si certains constructeurs ont réduit au minimum le fonctionnement avec une simple touche « appel », d’autres comme Doro, Mobilho Essentiel ou Emporia, ont ajouté quelques touches. Ainsi avec un smartphone adapté à l’âge du propriétaire, il pourra appeler, envoyer des SMS et jouer à quelques jeux. Avant d’acheter un smartphone pour un senior, il faut vraiment se demander s’il saura l’utiliser ! Il n’y a rien de plus dévalorisant que d’avoir un appareil hyper perfectionné et de ne pas savoir l’utiliser !

Un écran tactile sera-t-il adapté ?

N’avez-vous jamais entendu un senior dire que ses « doigts ne marchaient pas » ! Pour ces seniors, l’écran tactile est à bannir,

mieux vaut privilégier un téléphone à clapet… Pour nous, c’est peut-être obsolète, mais il n’a pas mieux pour leur confort ! Les mobiles à clapet offrent souvent un écran et un clavier plus grand, donc plus adapté à nos aînés. Qui plus est, il évite des appels non désirés ou des oublis de raccrocher !

Les autres points à prendre en compte sont

La largeur et l’espacement des touches, qui doivent être suffisamment adaptés à des mains pas toujours très précises.

L’éclairage du clavier pour une question de confort visuel

En cas d’écran tactile, la présence d’accès directs depuis la page d’accueil (contact, appareil photo ou répertoire) est également un élément à ne pas négliger.

Et pour les seniors malentendants ?

Avec l’âge, les troubles auditifs sont plus présents… Il vaut donc mieux choisir un mobile avec des sonneries et intensités variables. Lorsque les seniors sont appareillés auditivement, il existe une classification spéciale :

Le M désigne les appareils auditifs dépourvus de bobine à induction

Le T, les appareils auditifs possédant cette bobine

Renseignez-vous auprès de votre audioprothésiste avant l’achat, si le mobile n’est pas compatible, votre aîné ne pourra pas en profiter pleinement.

Et pour prévenir en cas de problème ?

Les mobiles pour seniors disposent la plupart du temps d’un bouton d’urgence qui enverra un message ou appellera un numéro prédéfini en cas de problème. Cette fonction est importante pour des seniors qui vivent seuls et peuvent chuter.

Enfin, préférez un mobile qui se charge sur une base, plutôt que sur un chargeur… La personne âgée aura plus de facilité à retrouver son téléphone si celui-ci est toujours sur sa base, que s’il est branché dans une pièce ou l’autre de la maison.

