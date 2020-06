Nous avons testé la tablette FACILOTAB, pour des seniors connectés sans difficultés !

Le numérique et les séniors, cela ne fait parfois pas très bon ménage ! Pourtant à l’heure où il faut prendre soin de nos aînés et à cause de cette pandémie en cours dans le monde entier, le numérique peut rendre de grands services à toute la famille… Encore faut-il que le matériel soit adapté à celui qui l’utilise.

Une tablette classique n’intéressera pas forcément quelqu’un qui n’est pas né avec une tablette entre les mains… En revanche avec la tablette FACILOTAB que nous avons eu la chance de pouvoir tester, le monde numérique s’ouvre très facilement aux séniors. Grâce à cette tablette, la fracture numérique se réduit considérablement, voire disparaît totalement !

Qui est Facilotab ?

La marque Facilotab a été créée en 2015 par la société CDIP. Spécialiste de la conception de logiciels, ils proposent aux seniors un univers numérique intuitif et adapté. Grâce au concept Facilotab, aucune erreur de manipulation n’est possible. Le senior découvre dès la mise en marche, des icones explicites qui le mettent en confiance. Modulable à souhait, l’écran d’accueil peut contenir uniquement les icones nécessaires.

La tablette Facilotab :

La tablette sous android est dotée du système Facilotab. Elle peut être utilisée avec la reconnaissance vocale, ou la lecture audio. Le clavier peut être alphabétique ou AZERTY en appuyant sur une simple touche. Elle possède également un système anti-tremblement pour les personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives. La tablette Facilotab fonctionne sous Android et offre un confort de lecture exceptionnel grâce aux puissants zooms ou au mode « fort contraste ». Elle se destine aux seniors désireux de se connecter en toute simplicité mais aussi aux EHPAD ou mairies qui peuvent ainsi connecter leurs séniors lors d’ateliers par exemple. Il n’y a aucun abonnement obligatoire avec Facilotab, en revanche, le service d’assistance peut aider le senior simplement en appuyant sur un bouton !

Le Système Facilotab :

Le coût d’une tablette déjà équipée du système peut représenter un frein, surtout lorsque que l’on possède déjà une tablette Android à la maison. Facilotab propose désormais une entraide numérique. Concrètement, pour un coût de 99€ à vie, le système Facilotab s’installe sur n’importe quelle tablette Android… Bon nombre de personnes âgées se sont vu offrir des tablettes par leurs familles, mais ils ne sont pas capables de les utiliser avec le système classique. En installant le système Facilotab, ils peuvent garder leur propre tablette et bénéficier de toutes les fonctionnalités du système. Un investissement durable qui permet de recycler une tablette inutilisée ou obsolète pour la tierce personne. Aujourd’hui, il est possible de tester gratuitement le système Facilotab pendant deux mois… Il suffit de l’installer sur une tablette Android pour avoir accès au menu Facilotab comme s’il était déjà pré-installé.

Ce que nous avons pensé de la tablette Facilotab

Du point de vue d’une habituée des tablettes :

Avant de la transmettre à une femme considérée comme senior numériquement parlant, nous avons pré installé tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Connexion de l’adresse Gmail, installation des applications de jeux qu’elle utilise, connexion de son profil Facebook et de Messenger etc… Toutes les installations se font très simplement et il n’est pas besoin de se poser de question. La seule petite difficulté rencontrée fût de déplacer les applications téléchargées dans le Playstore dans l’onglet « Mes Applications » de la tablette. Un détail au regard de la facilité à installer tout le reste. Grâce à la possibilité d’afficher une icone par contact, d’un simple clic, l’appel Skype vers la personne est possible. Une petite originalité qui n’est pas pour déplaire aux séniors : la fête à souhaiter chaque jour, ainsi qu’un petit dicton qui permettra de fidéliser l’utilisateur plus tard.

Le mot qui nous revient à l’esprit reste INTUITIF ! Il n’y a pas besoin de réfléchir ou de fouiller dans le système pour trouver son bonheur. Nous l’avons donc transmise à une dame de 74 ans, pas vraiment réfractaire au numérique mais qui rencontre souvent beaucoup de difficultés : écran tactile récalcitrant, messages que l’on ne sait pas retirer, icones fuyants ou encore connexion aléatoire.

Du point de vue d’une femme de 74 ans :

Nous lui avons seulement indiquer comment l’allumer et comment la recharger, puis l’avons connectée à la Box Wifi. Ensuite nous avons laissé la « magie » opérer ! Son premier clic s’est fait sur « Jeux » ! Alors qu’elle n’osait pas télécharger des jeux, par peur de voir son compte bancaire débité, elle a vite compris que là il n’y avait aucun risque ! Elle n’a pas eu à demander ce qu’elle devait faire, tout est clair dès le départ. Consulter ses messages est un jeu d’enfant alors que jusqu’à maintenant nous devions gérer sa boite mail à distance ! Prendre une photo est aussi beaucoup plus simple pour elle, l’icone est accessible directement et clairement identifié ! Son verdict fût sans appel : je la garde ! Une tablette classique aurait été soigneusement remise dans sa boîte par manque de fluidité et de connectivité. Nous avons choisi de la lui donner « clé en main » en pré-installant ce dont elle avait besoin. Idem pour le Playstore que nous lui avons installé dans « Mes applications », car elle est capable de l’utiliser. En revanche il est tout à fait possible de ne pas le rendre apparent.

Un vrai plus pour les seniors !

Nous n’avons pas jugé de la qualité photo ou des caractéristiques techniques de cette tablette, tel n’était pas le but. Sommes toutes, elle rend de belles images et la fluidité d’une vidéo est bien présente. Cette tablette simplifie vraiment la vie des seniors ! Que ce soit pour accéder au service public et effectuer certaines démarches, pour noter un rendez-vous dans l’agenda ou communiquer avec les proches. Nous conseillons d’équiper la tablette d’un support aluminium et d’un stylet, tous deux vendus sur le site Facilotab, pour encore plus de confort d’utilisation. Pensez à vos seniors, ils se sentiront moins isolés avec Facilotab et se sentiront enfin « inclus » dans ce monde numérique qui les angoisse parfois. Un produit à mettre entre toutes les mains… de vos seniors ! Nous vous reparlerons probablement de Facilotab qui devrait prochainement s’engager dans une démarche éco responsable plutôt intéressante !