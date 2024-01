Comment bien choisir un monte-escalier pour le grand-âge ?

Dans cette population vieillissante, certains peuvent rester à domicile à condition de prévoir certains aménagements. C’est, par exemple, le cas de pouvoir continuer d’accéder à l’étage d’une maison. Combien sont-ils à « condamner » l’étage de leur maison, faute de pouvoir s’y rendre ? Pourtant, il existe un accessoire très simple : le monte-escalier. Lorsque l’âge avance, et que nous passons vers le « grand-âge », de petits soucis de mobilité peuvent se présenter. Et, c’est un fait : la population française continue de vieillir. Les personnes âgées d’au moins 65 ans représentaient 20,5 % de la population en 2021, contre 20,1 % un an auparavant et 19,7 % deux ans auparavant, selon l’Insee. Mais, comment choisir un monte-escalier ? On vous explique tout !

Un monte-escaliers, qu’est-ce que c’est ?

Le monte-escalier, comme son nom l’indique, est un outil technique et sécurisé qui permet aux personnes âgées ou en situation de handicap de monter, et de descendre un escalier. L’invention ne date pas d’hier, puisqu’une légende raconte que ce serait, qu’Henri VIII, roi d’Angleterre, qui en serait l’inventeur en 1540. De forte corpulence, il aurait rapidement eu besoin d’un « ascenseur » mécanique pour monter les escaliers du château ! Aujourd’hui, les monte-escaliers sont électriques, bien entendu, mais il existe des disparités entre les différents modèles. De plus, le choix d’un monte-escaliers se fait aussi en fonction de vos besoins, et de la configuration de votre habitation.

Quels sont les différents types de monte-escaliers ?

Le type du monte-escaliers qui vous aidera à gravir vos escaliers devenus inaccessibles va dépendre de la configuration de votre habitation. Voici les deux grands types de monte-escaliers :

Le monte-escaliers électrique qui est le plus souvent utilisé est un dispositif muni d’un siège qui coulisse sur un rail électrique. Ces modèles possèdent des sièges rabattables, qui permettent de ne pas encombrer l’escalier pour d’autres utilisateurs.

Le monte-escalier à plateforme fonctionne de la même manière que le modèle électrique, mais une plateforme au sol, remplace le siège. Ces modèles se destinent plus particulièrement aux personnes utilisant un déambulateur, ou se déplaçant en fauteuil roulant.

Quel monte-escaliers choisir ?

Parfois, vous n’aurez d’autres choix que celui de choisir le monte-escaliers à plateforme au regard de votre situation physique. Cependant, il est évident que certains escaliers ne pourront pas l’accueillir. L’installation d’un monte-escaliers doit se faire par un professionnel, qui saura choisir le modèle adapté à votre escalier. Lorsque l’on possède un escalier tournant, ou avec des paliers, certains monte-escaliers ne s’y adaptent pas. De plus, si vos escaliers extérieurs, par exemple, disposent de larges paliers, il pourrait être nécessaire de devoir installer deux dispositifs séparés.

Quel que soit le modèle choisi, il faut veiller à la conformité et la sécurité du matériel choisi. Vous choisirez donc, de préférence, un modèle avec une ceinture de sécurité, un arrêt automatique en haut et en bas de l’escalier, et un détecteur d’obstacles. De plus, pour les modèles classiques, optez plutôt pour un siège pivotant qui permettra une manipulation facile, et un confort optimisé pour l’utilisateur. Vérifiez également que la largeur du siège soit adaptée à la corpulence de l’utilisateur, il doit parfaitement y être assis pour éviter tout déséquilibre, et donc, toute chute !