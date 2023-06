STYLUP, l’invention d’un plateau « anti gravité » qui empêche les verres de tomber

Dimanche 25 juin, vous avez peut-être regardé l’émission Zone Interdite sur M6, qui était consacrée aux foires de France. Dans cette émission, nous avons découvert Cyril, originaire de Martigues (13) et père de 4 enfants, qui a jeté toutes ses économies dans son invention : le plateau STYLUP®. Dans ce reportage, il explique que son invention peut rendre la vie des serveurs ou des « maladroits » plus facile, car son plateau permet de « coller » les verres afin que, plus jamais, ils ne tombent. Pour certains, ce n’était pas une découverte, puisque Cyril avait déjà séduit le jury de l’émission « Mon invention vaut de l’or » en 2019. Quatre ans plus tard, son plateau magique est commercialisé et fait un carton auprès du public. Découverte.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Cette idée lui est venue pendant son travail. Cyril a toujours travaillé dans le monde de la nuit et a servi de nombreux clients. Le plateau de service est un défi quotidien pour chaque serveur qui doit se faufiler entre des personnes festives. Lorsque l’on est serveur, maintenir son plateau en équilibre est un vrai défi et, chaque semaine, c’est un plateau qui tombe pour une centaine de verres servis ! Cette problématique l’a de plus en plus préoccupé après avoir suivi une formation de perfectionnement comme barman. Il a alors cherché la solution idéale, a multiplié les essais (et les casses) jusqu’à ce qu’il découvre « une matière fondée sur des nanotechnologies ». Il l’a détournée pour créer un revêtement pour son plateau, fabriqué en impression 3D. Afin de protéger son idée, Cyril s’est rapproché d’un bureau d’études, a déposé un brevet et a créé sa marque : Handstable.

Le plateau révolutionnaire STYLUP®, qu’est-ce que c’est exactement ?

STYLUP® est un plateau de service révolutionnaire, conçu pour réduire au maximum le risque de chute des verres, qu’ils soient en verre, en plastique, en métal ou sur d’autres supports dédiés au service. Grâce à son revêtement high-tech « succion surface » inspiré des propriétés du gecko à l’échelle microscopique, cette membrane assure un maintien horizontal optimal des verres et d’autres supports de service. En un temps donné, elle permet également une inclinaison allant au-delà de 45°, en fonction de la forme du pied du verre.

Plus la surface de contact est dense et plane, plus le maintien est efficace. Cela permet une pose et une dépose naturelles des contenants, avec simplement une légère rotation manuelle pour les libérer du plateau. Son design original et unique permet une prise à une main intuitive, que vous soyez droitier ou gaucher, offrant confort, sécurité et efficacité. Avec un rapport poids/résistance optimisé, STYLUP® est aussi léger, rigide que solide (environ 680 g). Son système de gerbage intelligent permet de superposer deux ou plusieurs plateaux, offrant une rotation à 360° du plateau supérieur et améliorant ainsi les conditions d’utilisation du serveur.

Combien coûte le plateau STYLUP® ?

Le plateau STYLUP® est vendu sur le site Handstableconcept.com au prix de 39,99 €. Il existe en gris ou noir, mais son succès est tel que les stocks sont en ce moment très faibles. Il s’adresse en particulier aux professionnels du service, mais peut aussi être une solution pour les particuliers un peu maladroits. Dans le reportage de Zone Interdite, une femme, séduite par le plateau magique, confiait qu’elle possédait de nombreux plateaux, pourtant, elle ne les utilisait jamais par peur de tout renverser. Une invention française à découvrir absolument et à adopter pour servir l’apéro à vos invités autour d’un barbecue cet été !