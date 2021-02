TEMO : un français invente une « rame électrique » révolutionnaire !

Lorsque l’on est propriétaire d’un bateau, il arrive que celui soit au mouillage et qu’il faille rentrer au port… à la rame ! Bien entendu, certains yachts possèdent de petits bateaux à moteur pour effectuer ces opérations de transferts, mais l’environnement en paie le prix !

Un jeune entrepreneur des Pays de Loire, Alexandre Seux, invente le TEMO ! Un système de propulseur qui fait d’une rame à main, une rame électrique et qui se range dans un sac à dos ! Ingénieux et respectueux de l’environnement, 400 TEMO ont déjà été vendus aux plaisanciers ou loueurs de bateaux… Une ascension fulgurante qui met le doigt sur le besoin dans ce domaine !

TEMO s’adapte à tous les profils de plaisanciers et permet de réaliser les transferts, mais également les manœuvres de port et de mouillage. Le système pèse moins de 5 kilos dans lesquels se cachent un moteur, une unité de contrôle et une batterie évidemment ! Vendu avec une housse transport, TEMO peut vous accompagner partout que vous soyez à vélo ou en bateau !

Conçu de manière très ergonomique, TEMO s’adapte à tous les usages grâce à sa taille télescopique (130 à 170 cm). Gaucher ou droitier, peu importe, TEMO s’équipe d’une poignée ambidextre multipostions. Pour pouvoir s’adapter partout et pour tous !

Et côté puissance ?

TEMO dispose d’un moteur de 450W et une puissance propulsive de 200W. En un coup de rame, vous exercez la même puissance qu’en trois poussées d’un rameur confirmé ! Ce moteur lui permet de propulser n’importe quel bateau dans n’importe quelles eaux même peu profondes.

Il peut propulser un voilier jusqu’à 500 kg ou une annexe de 3 m avec trois passagers ! Grâce à sa batterie, TEMO offre une autonomie d’une heure et demie environ.

Combien ça coûte ?

Le système TEMO est un système français, fabriqué du côté de Carquefou (44). Il est actuellement vendu complet au prix de 1450€ sur le site de la marque !

Vidéo de démonstration