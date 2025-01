TerraPower a été fondée en 2008 par le propriétaire de Microsoft. Elle a pour mission de révolutionner le secteur de l’énergie à travers le développement de centrales nucléaires plus sures, plus efficaces et plus durables. Dans le cadre d’un projet dénommé Natrium, l’entreprise installera dans le Wyoming une infrastructure énergétique basée sur sa propre technologie. Celle-ci sera implantée dans la centrale électrique de Naughton, à Kemmerer, qui, depuis sa mise en œuvre en 1960, utilise du charbon de terre comme combustible pour faire tourner ses turbines. L’ancienne installation, jugée dangereuse pour l’environnement, cédera bientôt la place à l’infrastructure de TerraPower.

Un projet soutenu par les autorités américaines

Autrement dit, le projet Natrium vise à rendre le site énergétique de Naughton respectueux de l’environnement en remplaçant les machines fonctionnant au charbon par des technologies nucléaires de nouvelle génération. L’initiative fait parler d’elle aux États-Unis depuis assez longtemps. En 2020, par exemple, l’entreprise de Bill Gates a reçu de la part du ministère américain de l’Énergie un financement à hauteur de 80 millions de dollars pour soutenir le développement de son concept de centrale nucléaire avancée. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que les choses avancent puisque TerraPower vient de partager une bonne nouvelle.

Une première outre-Atlantique

En effet, l’entreprise a annoncé avoir reçu l’approbation du Wyoming Industrial Siting Council (ISC) pour la conversion du site de Naughton au nucléaire. Il s’agit selon elle d’une première aux États-Unis. TerraPower est ainsi devenu le premier acteur du nucléaire à recevoir un permis d’État pour un projet nucléaire avancé sur le sol américain. Cette décision favorable prise par les autorités de l’État du Wyoming permettra à la société de construire les parties non nucléaires de sa centrale. En fait, l’installation comprendra une centrale nucléaire à proprement parler ainsi qu’un « îlot d’énergie ». Ce dernier intégrera non seulement les turbines, mais aussi des réservoirs de stockage d’énergie à sels fondus.

Un autre permis en vue

Ces réservoirs de stockage permettront de rendre l’installation plus efficace. Ils ont pour rôle de stocker de l’énergie sous forme de chaleur. Cette énergie pourra être libérée au fur et à mesure pour compenser le gap entre l’offre et la demande. Avant de pouvoir commencer le déploiement des composants nucléaires du site, TerraPower devra d’abord obtenir l’autorisation de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis. Si tout se passe bien, le second permis pourrait être délivré d’ici à 2026.

« La réglementation en matière de construction de nouvelles centrales nucléaires est très stricte. Notre équipe a travaillé sans relâche pour réussir à se frayer un chemin dans un environnement complexe et multi-juridictionnel afin de faire entrer sur le marché la première centrale Natrium », a déclaré Chris Levesque, président de TerraPower. Plus d’infos : terrapower.com. Un projet colossal qui avance à petits pas pour remplacer l’utilisation du charbon dans la production d’énergie, affaire à suivre ! Qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .