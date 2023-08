Theion invente une batterie lithium/soufre de 1 500 km d’autonomie pour les voitures électriques

Alors que des avancées majeures ont été accomplies dans l’univers des véhicules électriques au cours des dernières années, les batteries deviennent de plus en plus importantes. L’évolution de la technologie des accumulateurs permet aujourd’hui à nos voitures électriques de parcourir des centaines de kilomètres avec une seule charge, de se recharger plus rapidement et de devenir plus abordables pour les consommateurs. En dépit de ces prouesses, les recherches se poursuivent afin d’améliorer continuellement ce domaine qui est en plein essor. La start-up allemande Theion, basée à Berlin, a ainsi développé un nouveau type de batterie qui pourrait permettre de concevoir des véhicules électriques plus performants et plus respectueux de l’environnement.

Une batterie à base de soufre

Les cellules au lithium conventionnelles ont une densité énergétique assez faible. Cela rend difficile la conception de véhicules qui peuvent parcourir de longues distances sans avoir à se recharger. De plus, ces batteries présentent un risque d’incendie particulièrement élevé. Tous ces problèmes ont poussé Theion à développer son accumulateur à cathode lithium-soufre. Le dispositif, baptisé Crystal, a été présenté il y a quelques mois et promet des améliorations notables par rapport aux technologies en vigueur actuellement.

Une durée de vie prolongée

La jeune entreprise allemande affirme que sa batterie électrique de nouvelle génération possède une densité énergétique supérieure à 1500 Wh/l ainsi qu’une capacité de puissance de près de 12 kW/kg. On sait par ailleurs que le dispositif pourrait fonctionner dans une plage de température entre -20 °C et 60 °C. Au vu de ces caractéristiques, Theion estime pouvoir multiplier par trois l’autonomie des voitures électriques, soit jusqu’à environ 1 500 km, et ce, tout en réduisant le temps de charge. La start-up a également mis l’accent sur la longévité. Pour ce faire, elle a associé la cathode lithium-soufre à des nanotubes de carbone et à un électrolyte solide breveté. Résultat, l’accumulateur aurait une durée de vie supérieure à 1 000 cycles !

Vers une production de masse ?

Il faut savoir que le soufre est plus abondant que les matériaux utilisés couramment pour la fabrication des accumulateurs lithium-ion. On pense notamment au nickel et au cobalt, dont l’extraction entraîne souvent des désastres environnementaux. Il peut également être un sous-produit de certains processus industriels, donc peu coûteux. L’entreprise envisage de commercialiser sa première batterie à cathode lithium-soufre dès l’an prochain. Theion ne ciblera pas uniquement l’industrie de la mobilité et du transport. Elle s’attend aussi à ce que sa technologie révolutionne l’univers des appareils nomades tels que les Smartphones et les ordinateurs portables. Plus d’infos : theion.de.

