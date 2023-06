Un géotrouvetout landais invente un moteur « thermo gravitationnelle » qui fonctionne sans combustion

Les moteurs à combustion qui propulsent nos véhicules et alimentent nos centrales électriques sont l’une des principales sources de pollution contribuant au réchauffement de la planète. Recourant généralement aux combustibles fossiles, ils sont loin d’être neutres en carbone. Malgré les efforts déployés par les constructeurs pour améliorer leur conception, les moteurs thermiques classiques restent une source de gaz à effet de serre. C’est justement pour cette raison qu’un Landais du nom de Jean-Pierre Gervais a pris l’initiative de concevoir un moteur thermique sans combustion…

Une roue thermo gravitationnelle

Le dispositif breveté (FR3085444A1) est une « roue thermo gravitationnelle » qui utilise de l’eau et la chaleur générée par le soleil pour se mettre en mouvement. Une invention qui a émergé de la volonté de « prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique et de trouver des solutions en faveur de l’avenir de nos descendants ». Le professeur en génie thermique et plombier-chauffagiste spécialisé dans le secteur du bâtiment a décidé d’utiliser ses compétences et connaissances pour développer un nouveau concept et une approche novatrice, relate le site France Bleu.

Un prototype fonctionnel

Quand il n’enseigne pas dans les lycées de sa région, Gervais passe son temps à perfectionner son invention. L’homme a déjà mis au point un prototype à échelle réduite pour présenter le concept sur sa chaîne YouTube. L’inventeur landais est actuellement à la recherche de bailleurs de fonds pour soutenir son projet de construction d’un modèle plus grand. Celui-ci sera aussi énorme qu’une maison de 100 m² et mesurera près de deux mètres de haut. Selon les explications de l’inventeur, son dispositif thermo gravitationnel permet de convertir la chaleur thermique du soleil en énergie mécanique. Vu qu’il n’y a pas de combustion, le taux de rejet de gaz à effet de serre est nul.

Des bouteilles en plastique au lieu d’un réservoir à carburant

L’idée consiste à incliner un axe sur une roue et à suspendre des bouteilles remplies d’air et légèrement d’eau à l’intérieur. La partie inférieure de ces bouteilles est reliée à un bassin d’eau par une paille. Ce dispositif permet de générer un mouvement rotatif, explique Jean-Pierre Gervais au micro de France Bleu. Bien sûr, pour un modèle à grande échelle, l’enseignant aura besoin de pièces plus grandes. Ce moteur thermique fonctionnant avec de l’eau servira essentiellement à faire tourner une turbine plutôt qu’à faire avancer une voiture… En tout cas, il s’agit d’une invention qui mérite tous les éloges, compte tenu de son caractère innovant ! Plus d’informations : roue-thermo-gravitationnelle.fr / 43gervais (YouTube)