Une clé cryptographique inviolable générée par des lampes à lave à San Francisco, un compteur Geiger à Singapour et un pendule à Londres

Inventée en 1963 par Edward Craven Walker, fondateur de l’entreprise britannique de luminaires Mathmos, la lampe à lave est un excellent objet de décoration. Malgré son ancienneté, elle continue de nous impressionner avec le liquide transparent qu’elle contient, dans lequel évoluent des boules de cire colorées.

Si vous êtes à la recherche de quelque chose pour mettre en valeur votre chambre ou votre salon, la lampe à lave peut donc constituer un choix idéal. Mais au lieu de se contenter de cet aspect décoratif de l’objet, Cloudflare a eu l’idée de l’utiliser pour se mettre à l’abri des cyberattaques. Mais comment est-ce possible ?

Comme l’explique Wired, le concept vise à renforcer la sécurité des données partagées sur internet par la mise en place d’une « clé cryptographique surpuissante ». Effectivement, à chaque fois qu’on se rend sur internet, on nous attribue un numéro d’identification unique. Ce numéro devrait être fourni de façon aléatoire, sauf que les chiffres générés par les ordinateurs ne découlent pas vraiment du hasard. Étant donné que les logiciels qui attribuent ces numéros ont été codés par l’homme, ils possèdent un côté artificiel.

En recourant à des lampes à lave pour établir le processus, Cloudflare estime avoir mis en œuvre une solution plus efficace pour prévenir les actes de piratage. En effet, si un hacker arrive à prédire le nombre, il pourra usurper l’identité de sa victime. Un scénario que le géant américain de la sécurité Internet veut à tout prix éviter.

En ce qui concerne le fonctionnement du système, une caméra est pointée vers les lampes 24h/24 et 7j/7 pour filmer le mouvement des cires et de tout autre élément qui bougent à l’intérieur. Selon Nick Sullivan, le responsable de la cryptographie de Cloudflare, ces mouvements sont utilisés pour constituer les caractères aléatoires. Pour une meilleure efficacité, le mouvement des personnes défilant devant les lampes et le changement de l’intensité de la lumière ambiante sont également pris en compte.

