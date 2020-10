Une équipe de chercheurs suisses auraient trouvé le moyen de dépolluer les eaux radioactives !

Depuis le tsunami au Japon en 2011 qui avait dévasté la centrale nucléaire de Fukushima, il reste des millions de litres d’eau contaminée par la radioactivité, stockés. Cependant, des chercheurs suisses de l’ETH de Zurich viennent de dévoiler une membrane filtrante qui pourrait éliminer des métaux comme l’or, le platine ou l’uranium de l’eau.

Cette membrane se composerait de protéines de lactosérum et de charbon actif . Elle permettrait de nettoyer l’eau contaminée. Une étude publiée dans revue Environmental Science: Water Research & Technology explique que cette membrane pourrait également éliminer les déchets radioactifs des hôpitaux.

Après des tests en laboratoire, la membrane filtrante pourrait éliminer efficacement les radionucléides présents dans l’eau. Ces radionucléides sont très utilisés dans le domaine médical, ils sont les technétium-99m, iode 123 ou gallium 68. Après une seule étape de filtration, 99.8% des déchets radioactifs seraient éliminés.

L’invention a également été testée sur des échantillons d’iode 131 et de lutétium 177, tous deux radioactifs. Le pourcentage d’élimination n’est pas indiqué mais il avoisinerait également les 100%.

« Grâce à notre membrane, il est possible de réduire énormément la quantité de déchets et de stocker les éléments rayonnants sous forme de solides compacts et secs »