Une glace à la vanille fabriquée à partir de déchets plastiques, l’invention audacieuse d’une jeune étudiante

Comme chacun le sait, les déchets plastiques sont un fléau pour l’environnement ! Chaque année, plus de 350 millions de tonnes de plastiques rejoignent les milliards de tonnes déjà échoués quelque part sur la terre ou dans nos océans ! Une quantité qui a doublé en 20 ans seulement, comme le révèle le site Statista dans une étude. Ces déchets plastiques sont donc au centre de nombreuses inventions, pour tenter d’en endiguer les effets directs ou indirects. Une étudiante en école de design à Londres a eu l’idée d’une invention qui dépasserait presque l’entendement : un sorbet glacé à déguster, mais fabriqué à base de déchets plastiques. On vous laisse découvrir votre futur dessert peut-être ?

Une glace au plastique, quelle drôle d’idée ?

Nous avons déjà présenté quelques glaces plus ou moins farfelues comme la glace au Ricard*, à la mayonnaise ou au saucisson Justin Bridou. Mais cette fois-ci, c’est un peu différent puisque cette glace serait donc fabriquée à partir de déchets plastiques. Pour concevoir cette glace, l’étudiante en question, Eleonora Ortolani, est partie d’un principe simple et pour le moins radical. Selon elle, le corps humain est capable d’éliminer tout seul les déchets plastiques. Honnêtement, nous n’avons jamais tenté de manger un emballage, mais admettons que le corps ait cette capacité ! Dans cette étude présentée lors d’un concours et baptisée Guilty Flavours, elle explique comment elle imagine la glace du futur, conçue à partir de déchets plastiques.

La glace aux déchets plastiques, qu’est-ce que c’est exactement ?

Dans son étude, Eleonora Ortolani explique que de nombreux produits sont fabriqués à partir de déchets plastiques recyclés, mais jamais encore de choses comestibles. Or, de récents développements biochimiques, notamment l’utilisation d’enzymes digestives, ouvrent la voie à la consommation sécuritaire du plastique par les êtres humains. Sa recherche, amorcée avec l’exploration des arômes tels que la vanille, se concentre sur la manière de tirer parti de ces processus pour générer des molécules entièrement comestibles, transformées par des organismes vivants. En d’autres termes, une bouteille de plastique recyclée par des organismes vivants deviendrait alors une matière totalement comestible. Le corps humain servirait donc de « recycleur de plastique » en ingérant, digérant puis rejetant, par les voies naturelles, le plastique transformé en aliments.

Comment a-t-elle réellement fabriqué sa glace ?

Avant de pouvoir mettre en pratique son idée, elle a d’abord dû convaincre des scientifiques de l’ingéniosité de son invention. Une fois la perle rare trouvée, ils ont créé une enzyme qui a été insérée dans la bactérie E. Coli afin de dégrader les molécules constituant la structure du plastique. Une autre enzyme a été utilisée pour synthétiser ces molécules libérées en vanilline, la molécule aromatique caractéristique de la vanille. Le choix du goût de vanille n’est pas fortuit. En effet, la vanilline synthétique est habituellement produite à partir de pétrole brut, partageant ainsi la même source fossile que le plastique. Techniquement, cela semble donc possible, mais il faudra faire changer les consciences. Véritable invention révolutionnaire ? On vous laissera juger, mais nous, nous ne sommes pas prêts, c’est certain ! Plus d’informations : eleonoraortolani.com

