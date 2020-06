UPYA : un entrepreneur français à mis au point une prothèse de pied 20 fois moins chère que les prothèses classiques.

Quand on connaît le prix d’une prothèse de membres, on se dit qu’elles ne doivent pas être accessibles à tout le monde. Grâce à quelques années de travail et l’idée géniale de Guillaume Moguez et de son équipe le rêve d’une prothèse de pied devient accessible.

Son nom Upya, qui, en swahili signifie « nouveau départ ». Cette prothèse est destinée aux pays d’Afrique et d’Amérique latine… Des pays où le prix d’une prothèse classique (3000 €) empêchent de nombreux amputés d’en bénéficier. Et ce sont 40 millions de personnes qui pourraient être équipées d’une Upya dans le futur.

Upya est tout simplement révolutionnaire ! Elle possède un système de ressort et d’amorti qui reproduisent le mouvement du pied. Exoneo, la société qui a inventé cette prothèse hors norme est basée chez WAI à Massy (91) dans un incubateur de BNP Paribas.

Révolutionnaire cette prothèse l’est autant par sa conception que par son prix. Elle coûte entre 10 et 20 fois moins chère qu’une prothèse classique. Une aubaine pour celles et ceux qui ne possèdent pas la sécurité sociale qui rappelons-le est une quasi-exception française !

La couverture de la prothèse Upya est unique et s'adapte à toutes les tailles. Elle est disponible en deux couleurs différentes pour correspondre au mieux au teint de peau.

Une révolution dans le monde des prothèses

La Upya a été conçue avec des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et podologues qui sont tous convaincus du bien-fondé de cette prothèse. Elle a ensuite été testée par des handicapés qui ont fait le même constat que les professionnels.

Pour la fabrication, Exoneo s’est inspiré de la construction automobile. La prothèse est donc moulée par injection de plastique et de fibre de verre. Elle peut ensuite s’adapter au poids et à la pointure de la personne. Enfin la prothèse est livrée en kit. Il suffit de suivre le plan de montage pour parvenir à créer la prothèse puis à l’ajuster.

Comme un pied humain. C'est ainsi que la prothèse Upya a été conçue.

Exoneo figurait en 2019, parmi les dix lauréats du grand prix de l’innovation i-Lab de la Banque publique d’investissement. Grâce à cette nomination et à la caution Exoneo va pouvoir lever des fonds pour produire à plus grande échelle…. Ils espèrent vendre 100000 prothèses d’ici cinq ans et ainsi apporter la mobilité aux amputés qui n’y ont pas accès.

Une bien belle idée de cette jeune entreprise à qui l’on souhaite tout le succès qu’elle mérite !!!