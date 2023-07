Tamagoto : une voiture alimentée par le soleil, l’étonnante invention de Serge Sonnino

Qui n’a jamais rêvé d’une voiture ni d’un vélomobile qui fonctionnerait grâce au Soleil ? Certaines marques ont déjà commencé à tâter le terrain comme LightYear par exemple, mais ces voitures sont vendues à des prix astronomiques. Les voitures solaires sont une innovation majeure dans le domaine de la mobilité durable. Serge Sonnino, un passionné de mobilité durable, a pris l’initiative de concevoir un prototype novateur : les voitures solaires ultralégères Tamagoto. Déjà à l’origine d’une Tamagoto monoplace, il envisage désormais un prototype de voiture familiale, mais solaire. Son objectif est de démontrer qu’il est possible de créer des véhicules à la fois légers, protecteurs, solides et équipés de larges surfaces de capteurs. Découverte.

La voiture solaire Tamagoto, qu’est-ce que c’est ?

Au cœur de ce projet ambitieux, se trouve un prototype familial à quatre places, avec quatre pédaliers. Le concept ultraléger des Tamagoto permet de générer en grande partie l’énergie nécessaire grâce à l’apport solaire. De plus, l’apport musculaire par le pédalier offre une opportunité de pratiquer du sport tout en se déplaçant. Dans cette voiture futuriste, l’ergonomie est au centre des préoccupations de l’inventeur. En effet, il ne l’a pas équipée de volants traditionnels, mais plutôt de leviers latéraux conçus pour ne pas générer de tension dans les épaules ni dans le dos. Le conducteur adopte une position allongée, favorisant ainsi un confort optimal. L’objectif ultime de ce projet novateur est de proposer une solution de mobilité vertueuse et saine, accessible à tous, afin de répondre rapidement aux défis liés à notre consommation excessive d’énergie et de matières premières.

Les caractéristiques techniques de la Tamagoto

La Tamagoto est un véhicule électrique monoplace. Elle se dote d’un moteur de 1200 W et d’une batterie d’1 kWh. Grâce aux panneaux solaires dont elle dispose sur le toit, elle peut atteindre une vitesse maximale de 45 km/h et est dotée d’une autonomie de 70 km. Le prototype actuel pèse 95 kg et a des dimensions de 2,95 m de long, 1,08 m de hauteur et 1,10 m de largeur.

Lorsque ce modèle est utilisé via le pédalier ou sous l’exposition au soleil, son autonomie peut être doublée ou triplée. Un second modèle, plus grand, est également prévu, conçu pour accueillir quatre personnes. Il sera équipé d’un moteur de 2 300 W et pourra atteindre la même vitesse maximale de 45 km/h. Plus longue (4,05 m), plus large (1,84 m), plus haute (1,15 m) et plus lourde (160 kg), la Tamagoto familiale aura les mêmes performances que la monoplace en termes d’autonomie (70 km) et de vitesse maximale (45 km/h).

Quelles opportunités pourraient offrir la Tamagoto ?

Les Tamagoto proposent une alternative écologique et abordable en combinant l’énergie solaire et l’énergie musculaire. Les Tamagoto incarnent une nouvelle vision de la mobilité. Les véhicules sont alimentés par une batterie de vélo électrique à haute capacité de 1 kW. Même en l’absence de soleil et sans pédaler, le modèle monoplace Tamagoto peut parcourir jusqu’à 70 km sur une route plate. La batterie est légère, amovible et se recharge facilement sur une prise ordinaire.

Comparativement aux voitures électriques moyennes, les Tamagoto utilisent 50 fois moins de capacité de batterie. Selon les capacités de production actuelles, il faudrait cinquante ans pour équiper tous les utilisateurs de la planète avec des véhicules de ce type. Les Tamagoto proposent donc une solution en même temps écologique et réaliste pour une transition vers une mobilité plus durable. Serge Sonnino a donc créé une révolution dans le domaine de la mobilité avec les voitures solaires ultralégères Tamagoto. Ces véhicules allient légèreté, protection, solidité et énergies renouvelables. Ils procurent une expérience de conduite unique en synergie avec l’air et la lumière, tout en favorisant un mode de vie sain et écologique. En savoir plus ? Rendez-vous sur tamagoto.org.