Yawa, l’invention d’une éolienne qui produit jusqu’à 300 litres d’eau potable par jour

Contrairement aux idées reçues, les pays du Sud ne sont pas les seuls touchés par des pénuries d’eau. D’après des estimations du Fonds Mondial pour la Nature (WWF), environ 20 % du territoire européen et 30 % de la population du Vieux Continent sont soumis au stress hydrique chaque année. Pour lutter contre la raréfaction de cette ressource précieuse indispensable à la vie, des technologies innovantes ont vu le jour, comme Yawa. Inventé par Max Hidalgo Quinto, un jeune biologiste professionnel péruvien, ce dispositif permet de produire une grande quantité d’eau grâce à l’humidité de l’air.

Des matériaux recyclés

Lors de la conception de Yawa, Max Hidalgo Quinto s’est concentré sur ses performances, mais aussi sur l’impact environnemental lié à sa fabrication. Pour rendre son dispositif encore plus écologique, le jeune biologiste péruvien a opté pour des matériaux recyclés pour réaliser sa turbine et les autres éléments qui le composent et a grandement limité l’utilisation de plastique. Pour rappel, l’appareil innovant du scientifique péruvien peut fournir jusqu’à 300 litres d’eau par jour en captant l’humidité atmosphérique. Tous les détails relatifs à son fonctionnement sont disponibles dans un autre article que nous avons rédigé précédemment.

Un dispositif qui a permis à Max Hidalgo de gagner le prix des Young Champions of the Earth

Comme nous l’avons également indiqué dans le précédent article sur le Yawa, Max Hidalgo Quinto a remporté le prix des Young Champions of the Earth décerné par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), en 2020. En mettant au point son invention, le jeune Péruvien a prouvé que les changements ne passent pas nécessairement par l’utilisation d’un grand nombre de dispositifs et de technologies avancées. Ils peuvent aussi être réalisés grâce à un engagement fort pour le changement social.

L’inventeur a déclaré que son dispositif peut être utilisé pour alimenter des bâtiments verts, réaliser divers projets, agricoles et forestiers, ainsi que pour lutter contre la pénurie d’eau dans certaines communautés. Il a ajouté que le Yawa constitue une alternative qui permettra à 33 pays de faire face à la pénurie d’eau qu’ils pourraient subir d’ici à 2040. D’autre part, lors d’une interview à l’ONU, il a encouragé, entre autres, les inventeurs à développer leurs idées, car selon lui, ils peuvent changer l’histoire. À noter que le prix des Young Champions of the Earth permet aux gagnants d’accéder à un financement pour le développement de leur projet et l’amélioration de leur technologie.

Une invention qui a gagné d’autres récompenses

Hormis le prix des Young Champions of the Earth, le Yawa a permis à Max Hidalgo Quinto de gagner d’autres récompenses au Pérou et dans d’autres pays. Le jeune scientifique a remporté le concours « Une idée pour changer l’histoire » organisé par History Channel, en 2017. Il a aussi gagné le XVIe concours national d’invention du Pérou, dans la catégorie « Télécommunications et Électronique », ainsi que le prix Efficacité Énergétique décerné par le groupe DBA. Par ailleurs, il a été reconnu comme étant un « Ambassadeur de la paix » par la FPU (Fédération pour paix universelle). En 2017, il est intervenu en tant que mentor d’innovation à l’Université de San Marcos, plus précisément à l’Incubateur d’Entreprises Innovantes 1551. Pour plus d’informations, je vous invite à consulter la page LinkedIn de l’inventeur. Que pensez-vous de son système de générateur d’eau atmosphérique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .