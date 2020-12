Cette entreprise remplace les cibles de tirs par des « robots » autonomes qui insultent leurs adversaires !

La formation militaire est un domaine plus ou moins complexe. Pour être efficace, elle doit être la plus réaliste possible. Malheureusement, dans la plupart des armées, les tireurs sont rarement entrainés à tirer sur des cibles en mouvement. Cela constitue un problème majeur et peut même être fatal.

Malgré leur manque d’expérience, des militaires sont parfois envoyés dans des zones de combats où ils doivent faire face à de vrais ennemis. Pour résoudre cette carence d’entrainement et améliorer en conséquence la capacité des tireurs, une société appelée Marathon Targets a eu l’idée de concevoir des robots destinés à être utilisés dans les champs de tir.

Des robots qui imitent le mouvement et les réactions humaines

Avec ses « robots cibles », l’entreprise cherche ainsi à faire en sorte que les entraînements se rapprochent beaucoup plus des combats réels. Comme le note Digital Trends, Marathon Targets a mis au point ses premiers robots militaires en 2008. La version actuelle en est la cinquième génération. Autant dire qu’elle est beaucoup plus performante que ses prédécesseures. En plus de s’adresser aux forces armées, ces mannequins mobiles et autonomes de Marathon Targets peuvent être utilisés par la police et par d’autres organisations qui en ont besoin.

Des robots résistants et « intelligents »

Ils sont placés sur une plateforme dotée de roues increvables et sont capables d’interagir entre eux. Par exemple, si un robot est touché, les autres s’éparpillent pour essayer d’éviter les tirs. D’après Ralph Petroff, dans une telle situation, les mannequins autonomes peuvent riposter de manière coordonnée. Le président de la branche nord-américaine de Marathon Targets a aussi expliqué que ceux-ci peuvent agir en tant que force ennemie ou spectateurs.

Des LiDAR pour mieux se diriger

Les robots ont été conçus pour durer et être réalistes. Au responsable de la branche américaine de Marathon Targets de souligner que l’entreprise a utilisé des matériaux qui résistent à « des millions de balles » de fusil et mitrailleuse légère. En plus de leur capacité à se diriger dans tous les sens, les mannequins autonomes sont capables d’éviter des obstacles grâce à leurs radars LiDAR. Petroff n’a pas oublié de mentionner qu’ils peuvent insulter leurs adversaires et simuler le son des coups de feu grâce à leurs haut-parleurs.

Actuellement, ces robots cibles de Marathon Targets sont déjà opérationnels au sein de la Force de défense australienne, du département américain de la Défense, des forces spéciales canadiennes ainsi que des armées slovène et allemande, pour ne citer que ça. Décidément, ils ont fait leurs preuves !