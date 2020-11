Les arbres aussi pratiquent la distanciation physique, on appelle ça la « couronne de timidité »

Tout le monde sait ce qu’est la timidité… Un être timide se sent mal à l’aise en public, ne va pas vers les autres, garde ses distances. Mais saviez-vous que le terme « timidité » s’employait également dans la Nature, et plus particulièrement en botanique.

Le terme timidité définit un phénomène naturel assez troublant : les arbres gardent leurs distances entre eux au niveau de leurs feuillages. Parfois si vous regardez vers la cime des arbres vous observerez tout autour de chaque arbre un dédale d’espace sans feuillage, entre chaque arbre. Chaque arbre garderait donc ces distances avec son voisin. Etrange non ?

Les arbres sont des êtres vivants qui par définition communiquent entre eux, cela a été prouvé à maintes reprises. Ce phénomène appelé exactement « couronne de timidité » laisse les scientifiques dans l’expectative. En effet, ils n’expliquent pas vraiment cette fente entre chaque feuillage visible notamment dans les forêts de pins du Cap D’Antibes.

Quelques hypothèses scientifiques mais aucune certitude

Certains scientifiques émettent l’hypothèse du bon rapport de voisinage entre les arbres. En y réfléchissant, si les arbres ne conservaient pas cet espace entre eux, comment la lumière ou l’eau de pluie feraient-elles pour traverser cette barrière végétative ? Mais cela permettrait également aux arbres de ne pas se transmettre des maladies par les feuilles. Cela éviterait également la propagation d’insectes rampants d’un arbre à l’autre.

Ce qu’ils n’expliquent pas vraiment, c’est pourquoi certains arbres pratiquent la timidité du feuillage quand d’autre s’entremêlent ? Une chose est sûre, la communication végétale existe bien. Le phénomène de timidité se fait par les feuilles mais également par les racines, ce que nous ne pouvons évidemment voir à l’œil nu !

La Nature cache encore bien des secrets et cette couronne de timidité en est encore non-élucidé ! Toujours est-il que cela donne lieu à de magnifiques images. Lors de votre prochaine ballade en forêt, levez la tête vers le ciel, vous pourriez facilement constater que ce phénomène existe un peu partout !