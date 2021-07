Pour quelles raisons aimons-nous autant éclater le papier bulle ?

Il existe un matériau qui agit comme un aimant sur tous ceux qui en reçoivent… Cet objet se trouve généralement dans un carton que vous recevez ou bien autour d’un électroménager que vous achetez. Et cet objet s’appelle « papier bulle » ! A peine déballé, une irrésistible envie de « pop » nous prend et nous éclatons les bulles une à une… Avec parfois l’impression de retomber en enfance, éclater du papier bulle, c’est vraiment hyper cool !

Mais pourquoi ne pouvons-nous pas résister à cette envie de claquer des bulles ? Nous n’allons pas vous expliquer scientifiquement pourquoi nous aimons éclater le papier bulle. Et pour cause, aucune étude n’existe à ce sujet. En revanche, deux théories sont possibles et nous vous les présentons.

La première théorie

Selon le site Curiummag, la première théorie viendrait du fait que nous soyons un peu sadiques ! En éclatant ces satanées bulles et en les réduisant à néant, on éprouve un sentiment d’invincibilité. On a le droit de « vie ou de mort » sur les bulles et on choisit laquelle éclater et laquelle laisser en vie… Une petite pression entre deux fois, et paf, terminé, la bulle a éclaté ! Une toute puissance relative tout de même, ce n’est que du papier bulle

La seconde théorie

La seconde théorie peut-être un peu plus scientifique serait dû à l’excitation de nos sens… A la vue de ces petites bulles à éclater, le cerveau sait ce qu’elles vont devenir… Et quand elles éclatent, le bruit excite alors un autre sens : l’ouïe. Cependant, on revient un peu à la première théorie d’invincibilité !

Mais au fait c’est quoi le papier bulle ?

Le papier bull ou bubblewrap en anglais a été inventé en 1957 par deux ingénieurs : un Suisse, Marc Chavannes et un Américain : Alfred Fielding. Cette invention fût accidentelle… En réalité les deux ingénieurs cherchaient à fabriquer un papier peint à relief qui pouvait être lavable ! La marque est déposée par Sealed Air Corporation.

Le papier bulle est évidemment destiné à l’emballage de produits fragiles, mais s’avère également être un divertissement inattendu. Cependant Sealed Air Corporation pourrait remplacer le traditionnel « Bubble Wrap » par du « E-Bubble Wrap »… Terminés les encombrants rouleaux de papier bulle, place à des feuilles de plastique à gonfler par les acheteurs pour protéger leurs marchandises.

Le Pop It, dérivé du papier bulle fait un tabac chez les enfants

Ce jouet multicolore sera probablement la star des cours de récré à la rentrée… Des petites plaques multicolores en silicone multiples formes (licorne, avion etc…) sur lesquelles se trouvent des bulles. Avec ces petits supports on peut éclater des bulles à l’infini sans polluer la Planète.

Car il faut bien avouer que le papier bulle classique n’est pas une bonne idée pour l’environnement… Il peut même être dangereux de laisser un enfant jouer avec sans surveillance. Avec le Pop It, aucun risque et des heures de jeu pour les enfants. Les parents quant à eux devront se faire au petit bruit des bulles de silicone qui pètent car cela peut parfois durer très longtemps !