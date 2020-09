Ce Game Boy est alimenté par l’énergie solaire et la pression exercée par vos petits doigts

Lancé en 1989, le Game Boy était certes une console emblématique, mais comme la plupart des appareils portables sortis jusqu’à nos jours, son autonomie est limitée. Par conséquent, pour jouer durablement, les joueurs devaient disposer d’une réserve de piles. Les chercheurs se pensent néanmoins depuis de nombreuses années sur la possibilité de rendre nos consoles portables totalement autonomes afin que nous puissions jouer indéfiniment.

C’est notamment le cas de Josiah Hester, professeur adjoint en génie électrique et informatique à la McCormick School of Engineering de Northwestern, et de Przemyslaw Pawelczak, professeur adjoint au laboratoire de logiciels embarqués de l’Université de technologie de Delft. En effet, les deux hommes ont mis au point un concept de Game Boy qui ne nécessite pas de batterie.

Un Game Boy alimenté par l’énergie solaire et la pression exercée par les doigts

Au lieu d’être alimentée par des piles, la console tire son énergie des petits panneaux photovoltaïques installés sur sa face avant. Comme si cela ne suffisait pas, les chercheurs ont mis au point un système qui permet de transformer en électricité la force exercée par nos doigts sur les boutons de l’appareil. Actuellement, ces deux sources d’alimentation suffiraient pour faire fonctionner le prototype pendant environ 10 secondes.

Bien que l’autonomie soit relativement faible, Hester et Pawelczak estiment qu’elle devrait permettre de jouer à certains jeux dans la mesure où les interruptions durent moins d’une seconde. Cette technique est appelée intermittent computing. Il faut savoir que les deux scientifiques ont surnommé « Engage » leur gadget de jeu rétro. En plus de son concept d’alimentation original, le clone du Game Boy 8 bits est en mesure de lire des cartouches originales.

Crédit photo : Northwestern University

« Un nouveau pas vers une technologie durable »

D’après les chercheurs, leur création repousse les limites de l’informatique intermittente sans batterie dans le domaine du plaisir et de l’interaction. Il s’agit aussi d’un nouveau pas vers une technologie durable. « C’est le premier appareil interactif sans batterie à récolter l’énergie des actions des utilisateurs », a déclaré Hester selon un article paru sur le blog officiel de l’université Northwestern.

« Le jeu durable deviendra une réalité, et nous avons fait un pas important dans cette direction en nous débarrassant complètement de la batterie », a de son côté réagi le professeur Przemyslaw Pawelczak. À noter que les chercheurs présenteront leurs travaux à la conférence UbiComp 2020 le 15 septembre prochain. Ils ont en outre publié un article technique contenant un lien vers le code source du projet sur Github.

