Recalbox RGB JAMMA, ce boitier (plug and play) doté d’un Raspberry Pi transforme votre borne d’arcade en émulateur

Vous êtes à la recherche d’un émulateur performant pour vous adonner à votre passion pour le retrogaming ? Recalbox a visiblement les solutions qu’il vous faut. Après avoir lancé la nouvelle version de sa solution d’émulation gratuite et open source, à savoir Recalbox 9.1, le groupe se retrouve maintenant sur le devant de la scène avec le RGB JAMMA. Il s’agit d’un module prêt à l’emploi conçu spécifiquement pour « propulser l’émulation et le rétrogaming dans l’ère de l’ARCADE sur borne JAMMA », explique l’association sur son site web.

Un module plug-and-play

Le RGB JAMMA est un module plug-and-play conçu pour être installé sur une borne d’arcade de type JAMMA (Japan Amusement Machine and Marketing Association). Une solution sur mesure et prête à l’emploi qui vise à permettre aux fans de jeu rétro de bénéficier de tous les avantages du célèbre émulateur Recalbox. La carte qui se branche à la place des cartouche de jeu JAMMA promet aussi plus de réactivité et une meilleure accessibilité. Pour parvenir à remplir toutes ces promesses, Recalbox a veillé à ce que les performances générales, le son et les images soient aussi satisfaisants que possible.

Compatible avec un Raspberry Pi

Ce nouveau produit de Recalbox est compatible avec un Raspberry Pi4, Pi400 ou Pi3. Il se connecte à l’aide du GPIO du nano-ordinateur monocarte. Pour rappel, le JAMMA est un connecteur apparu pour la première fois au milieu des années 1980. Il a été créé pour faciliter le branchement des systèmes et des bornes d’arcade entre eux. Autant dire qu’avec cette solution innovante mise au point par Recalbox, les joueurs auront de quoi se procurer une dose massive de nostalgie ! Le Recalbox RGB JAMMA adopte une technologie basée sur celle du Recalbox RGB DUAL, laquelle est déjà utilisée par plus de 5 000 joueurs à travers le monde.

Un grand intérêt de la part des joueurs

Concernant les caractéristiques techniques, notez que le module est doté d’un ampli mono de 15 watts. Les gamers pourront cependant profiter d’un son stéréo en utilisant un ampli externe branché sur la sortie jack. L’affichage promet d’être identique à l’original avec un rendu en 15 kHz pixel perfect. Il y a un mode 3/6 boutons pour s’assurer que les commandes soient comparables à celles du JAMMA.

Par ailleurs, Recalbox a prévu une connectique pour un ventilateur de 40 mm. Le Recalbox RGB JAMMA était proposé en précommande à seulement 50 € via la plateforme de financement participatif KissKissBankBank où il a rencontré un succès remarquable. À la fin de la campagne, le dispositif avait atteint les 1316 % de son objectif de financement ! Plus d'informations : recalbox.com.