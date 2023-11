Retrogaming : Polycade dévoile une impressionnante borne d’arcade murale et modulaire

Si vous êtes un passionné de jeux vidéo, vous avez sûrement déjà entendu parler de Nolan Bushnell. Il est le fondateur d’Atari, Inc., société qu’il a créée en 1972. En 1983, celui à qui on doit également la chaîne de centres de divertissement et de restaurants Chuck E. Cheese’s a fondé Sente Technologies. Cette entreprise est derrière la fameuse machine d’arcade Sente Arcade Computer qui avait la particularité de prendre en charge des cartouches interchangeables. De plus, le meuble vertical est connu pour ses panneaux de contrôle à échange rapide adaptés à différents types de jeu. Tyler Bushnell a maintenant repris le concept avec la Polycade Sente qui est une borne d’arcade modulaire permettant de télécharger et d’installer des jeux à partir de diverses sources.

Des contrôleurs et des périphériques interchangeables

En dépit de son apparence rétro, la Polycade Sente prend en charge les jeux modernes. Les systèmes d’arcade traditionnels se présentent généralement sous la forme d’une armoire fixe et complète qui ne donne aucune possibilité de personnalisation aux joueurs. La borne développée par le fils de Nolan Bushnell repose sur un concept radicalement différent. Elle dispose de plusieurs types de contrôleurs et de périphériques d’entrée interchangeables. Cette approche modulaire permet aux gamers de choisir librement leur configuration de contrôle préférée, qu’il s’agisse d’un joystick, d’une boule de commande ou d’autres périphériques.

Personnalisable à volonté

Le panneau par défaut de la Polycade Sente est conçu pour deux joueurs. Cependant, il est possible de jouer en solo sur une console pensée à cet effet. La console en question forme un demi-panneau facile à monter. Il existe également des pistolets optiques pour les jeux de tir. Disposant d’un boîtier en acier thermolaqué, cette borne d’arcade révolutionnaire se décline en deux coloris : blanc et noir. Elle comporte un éclairage LED néon avec des couleurs et des motifs personnalisables. Pour permettre aux joueurs de personnaliser davantage leur machine, l’entreprise prévoit d’offrir divers autocollants en vinyle et des décalcomanies magnétiques.

Proposée en deux versions

Le « cerveau » de la Polycade Sente est également modulaire. La configuration de base comprend un mini PC Windows 11 couplé à un processeur AMD Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM DDR4 et un stockage SSD NVMe de 1 To. Le joueur est libre de revoir le côté hardware en fonction de ses besoins. Par ailleurs, une édition DIY est disponible pour ceux qui ne désirent pas se contenter d’une simple expérience plug-and-play. À ce propos, il est même possible d’utiliser une console comme une PlayStation, une Xbox ou une Switch.

La Polycade Sente est actuellement référencée sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. En contrepartie d’une promesse de financement de 1 475 $ (~1 350 €) de votre part, l’entreprise s’engage à vous fournir un exemplaire sans PC de la borne d’arcade. La variante équipée d’un ordinateur coûte quant à elle 1 675 $, soit environ 1 536 €. Plus d’infos : polycade.com / Kickstarter. Que pensez-vous de ces bornes d’arcade ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

