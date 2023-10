eSport : comment devenir joueur professionnel de jeux vidéo (gamer pro) ?

Nous sommes des milliards chaque jour à utiliser Internet et nous ne saurions probablement plus nous en passer. Cependant, il existe plusieurs catégories d’utilisateurs comme les télétravailleurs, ceux qui regardent des séries en boucle, et les gamers, entre autres. Certains gamers sont même des professionnels qui dégagent un revenu parfois considérable, grâce à leurs sessions de jeu. On vous explique pourquoi, et comment devenir un gamer professionnel.

Comment devenir un gamer professionnel ?

Pour devenir un gamer professionnel, il faut avant tout avoir une passion pour les jeux vidéo évidemment, qu’ils soient sur PC ou sur console. Il faut aussi avoir un certain talent, et beaucoup de persévérance pour se faire connaître dans un milieu ultra sélectif. Pour devenir gamer pro, il est possible de démarrer en étant testeur de jeux vidéos ou en produisant des streamings de sessions de jeux, par exemple. Il est également possible de participer à des compétitions de jeux vidéo, que ce soit en ligne ou lors d’événements en personne. Ces tournois offrent la possibilité de gagner des prix en argent et des contrats de sponsoring pour devenir un joueur eSport professionnel. Selon une étude de Cyberghost, le jeu professionnel, aussi appelé « eSport » engrangera des recettes de près de 1,6 milliard de dollars en 2023. Le plus important : gagner évidemment pour se faire remarquer de l’industrie du jeu vidéo !

Quels sont les avantages à devenir un gamer pro spécialiste de l’eSport ?

Contrairement à de nombreux sports traditionnels, les joueurs d’eSport ne sont pas limités par des attributs physiques tels que la taille ou le poids. De plus, l’eSport est devenu une carrière viable. Les streamers et les joueurs professionnels collaborent avec des sponsors, signent des contrats avec des équipes, et disposent même d’agents pour la gestion marketing et des réseaux sociaux. L’eSport offre par ailleurs la liberté, permettant aux joueurs de travailler à distance avec une connexion internet stable et un bon équipement. Côté humain, les joueurs d’eSport développent des compétences en résolution de problèmes, raisonnement logique, coordination main-œil, et prise de décision rapide, ce qui peut être appliqué à d’autres domaines professionnels. Enfin, les joueurs d’eSport jouissent d’une popularité et d’une influence considérables, se transformant en célébrités et en influenceurs, collaborant avec des marques et étant reconnus en public.

Et, quels en sont les inconvénients ?

Les inconvénients existent lorsque l’on est un joueur eSport professionnel et ils peuvent menacer notre santé physique, mentale, et aussi financière. Le joueur d’e-Sport est considéré de la même manière qu’un athlète, et il doit s’entraîner, et évidemment gagner ! Certains joueurs peuvent alors recourir, comme les sportifs classiques, à des substances dopantes pour améliorer leurs conditions physiques, et donc leurs performances. On sait combien le dopage peut être dangereux pour la santé. De plus, les joueurs d’e-Sport ne sont généralement pas aussi reconnus que les joueurs de football, ce qui peut les inciter à des excès en matière de produits dopants. Ce monde de l’e-Sport est aussi un monde où la santé financière peut être mise à mal. Le matériel coûte très cher, et les déplacements à travers le monde peuvent ruiner les joueurs les plus accrocs. Enfin, la pression et le stress provoqués par la nécessité de vaincre l’adversaire pour engranger des revenus, peut mettre en péril la santé mentale des joueurs professionnels les plus fragiles.