LEGO propose désormais une réplique grandeur nature de la console Atari 2600

Vous avez plus de 40 ans ? Alors vous êtes de celles et ceux qui ont connu la console Atari 2600, lancée en 1977 aux Etats-Unis, elle arrive en France en 1981 et connaît un succès phénoménal. C’est l’une des toutes premières consoles de jeu à cartouches, avec des joysticks… filaires évidemment ! Elle sera produite jusqu’en 1991 et plus de 40 millions d’exemplaires seront vendus à travers le monde. Les consoles précédentes n’offraient effectivement pas la possibilité de changer de jeu, ce qui, aujourd’hui, peut paraître insensé non ? C’est l’Atari 2600, puis la 5200 qui sonneront le départ du marché du jeu vidéo de masse… Depuis, nous connaissons l’histoire des consoles de jeux qui sortent chaque année, qui sont en rupture de stock dès leur sortie comme la PS5 etc. Et cette année, le géant danois LEGO compte bien raviver les souvenirs des quadragénaires, avec une reproduction parfaite de l’Atari 2600. Découverte.

Des fuites l’annonçaient !

Depuis le mois d’avril dernier, il se disait que LEGO sortirait une réplique grandeur nature de l’Atari 2600 pour 239.99€… Une rumeur qui finalement n’en n’était pas vraiment une, puisque c’est désormais officiel ! De toute évidence, l’ensemble est basé sur la console de jeu classique qui a déclenché l’ère du jeu dans les années 80. Et c’est donc à l’occasion des 50 ans de la console que LEGO se décide à sortir cette pièce qui deviendra probablement collector . La réplique LEGO se compose de 2532 pièces exactement, ils auraient pu en faire 2600 quand même non ? Bref, les briques vous permettront de construire la console évidemment, ainsi qu’un joystick.

Une console en LEGO, ce n’est pas une première !

Souvenez-vous, en début d’année, LEGO lançait une reproduction de la Nintendo NES accompagné de son petit téléviseur d’époque lui-aussi. La boîte de LEGO Nintendo comprenait 2646 pièces soit un peu plus que l’Atari 2600… Mais cette console Atari en LEGO devrait avoir bien plus de valeur que la Nintendo, par le fait qu’elle eût été la première du genre. Vous ne pourrez évidemment pas jouer avec l’Atari 2600, mais vous pourrez recréer l’ambiance de l’époque grâce aux trois cartouches de jeux : Adventure, Centipede et Asteroids, des grands classiques ! Chacun des jeux est également accompagné d’une mini figurine assortie pour compléter le look. Et dans la console, on retrouve un salon très « années 80 » du plus bel effet.

Quand sera-t-elle disponible et à quel prix ?

Cet ensemble a été conçu par Chris McVeigh qui a déclaré que cela a été “une expérience incroyable de réunir deux icônes – Atari et LEGO. L’ensemble recrée des détails tels que la plaque supérieure ventilée et les accents en bois sur le devant. La boîte LEGO Atari 2600 est en vente depuis 1er août, date qui coïncide avec le 50ème anniversaire d’Atari… Elle coûtera 239.99$ mais ce prix ne devrait pas refroidir les collectionneurs ni les nostalgiques de la console… Pensez si vous le pouvez, à acheter directement deux boîtes, l’une pour vous, et l’autre pour revendre intacte dans quelques années. Les LEGO sont parfois un meilleur investissement que les bourses financières et prennent beaucoup plus de valeur qu’une action… Et c’est plutôt un bon plan à retenir !

