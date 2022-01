Vous avez reçu vos étrennes, et souhaitez les investir intelligemment ? Ne vous précipitez pas pour acheter de l’or, du vin ou d’autres valeurs classiques ! Achetez-vous plutôt quelques boîtes de LEGO que vous conserverez précieusement emballées.

En effet, selon une étude réalisée par Victoria Dobrynskaya, professeure agrégée à l’Université nationale de recherche de Moscou, les LEGO prennent plus de valeur que l’or, le vin ou l’argent. Selon cette professeure, les boîtes encore emballées possèdent un rendement de 10 à 11% par an. Et certains modèles peuvent atteindre des sommets, avec 700% de plus-value après un an. Ce n’est pas le cas de toutes les boîtes évidemment, mais on vous laisse découvrir celles qui ont le plus de valeur actuellement.

Stars Wars tient le haut du classement

Si l’on en croit l’étude russe réalisée sur les prix de 2322 boîtes de LEGO vendues sur le marché de l’occasion, les Stars Wars seraient les plus rentables. Le prix de « revente » grimperait d’ailleurs dès la deuxième année après l’achat. Les boîtes concernées sont, ou très petites, ou forment de grands ensembles. Pour les boîtes Star Wars, celles qui auraient la plus grande valeur seraient :

Le Taj Mahal, vendu aux alentours de 500€ neuf,

Le Faucon Millenium, vendu neuf autour de 1000€ quand même.

Mais ceux qui auraient la plus grande valeur seraient les boîtes parfaitement conservées datant de 20 à 30 ans. La professeur estime cependant qu’il faut être un fin connaisseur pour déceler les LEGO ayant le plus de valeur. Et que les boîtes doivent être impeccables, voire non déballées. Investir dans les LEGO oui, à condition de ne pas les monter en revanche !

Le saviez-vous ? Lego abandonne peu à peu le plastique

La firme danoise est souvent critiquée pour son utilisation de plastique; il est évident que cette matière est la base des briques LEGO. Depuis quelques années, les clients font pression sur la marque pour que celle-ci change de procédé de fabrication. Ce sera chose faite en 2030 !

En effet, LEGO abandonnera le plastique classique au profit d’une matière à base de canne à sucre. Actuellement, les pièces fabriquées à partir de cette plante symbolisent de la végétation, ce qui représente environ 2% de la production. Mais d’ici 2030, toutes les pièces seront en canne à sucre, et totalement compatibles avec les anciennes évidemment.

Quelques idées originales réalisées à base de LEGO

En Ecosse, Ruairi O Leochain en avait peut-être assez de posséder des ruches en bois… Il s’est alors attelé à en fabriquer une multicolore, toute en LEGO. La ruche écossaise peut accueillir 30 000 abeilles et se veut totalement fonctionnelle. D’ailleurs, l’apiculteur a laissé un peu de boulot aux abeilles: les briques sont emboîtées sans colle, elles devront donc se débrouiller pour « faire les joints » en déposant du propolis pour assurer l’étanchéité de leur nouvelle maison.

Un jeune homme de 22 ans, David Aguilar a, lui, choisi les LEGO pour pallier son handicap. Né avec le syndrome de Poland, une malformation congénital, il est né sans avant-bras droit. Lassé des critiques de ses camarades et passionné de LEGO, il construit à 9 ans seulement une prothèse en LEGO. Succès immédiat avec son bras multicolore ! Aux dernières nouvelles, il était sur le point d’en fabriquer une pour un enfant strasbourgeois. Une belle idée d’utilisation de ces briques LEGO non ?