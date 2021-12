Investir dans les LEGO serait désormais plus intéressant qu’investir dans l’Or, le vin ou les timbres !

Si vous avez des enfants, vous leur offrirez peut-être cette année quelques boîtes de Lego pour leur faire plaisir. Mais ce que l’on ne sait pas c’est que la petite brique danoise est également un excellent investissement financier.

Une récente étude publiée dans la revue Science Direct explique que le LEGO est « Le jouet des investisseurs intelligents » ! Le marché du LEGO de seconde main est en plein boom, et certaines boîtes se négocient à prix d’or… Justement les experts expliquent que même investir dans de l’or n’est pas plus rentable que d’investir dans les LEGO. Il en est de même pour le vin ou les timbres dont la valeur s’est dépréciée. Explications.

Pourquoi investir dans les LEGO ?

Victoria Dobrynskaya et Julia Kishilova, professeures à l’Université School of Finance de Moscou, expliquent pourquoi les LEGO sont devenus un investissement plus sûr: le marché du LEGO augmente chaque année de 11% en moyenne, mais l’offre de nouveaux modèles diminue; ce jouet emblématique devient de plus en plus rare pour certains modèles, et son cours flambe à la revente. D’après l’étude, le LEGO surpasserait même l’or, les grandes actions ou les investissements alternatifs.

De plus, les rendements LEGO ne sont quasiment pas exposés aux facteurs de risques et les modèles sont très diversifiés. Toujours d’après l’étude, les investissements en LEGO généreraient des rendements positifs en 2 ou 3 ans.

Le jouet, un marché de plus en plus lucratif

Lorsque que l’on souhaite investir, on se tourne naturellement vers des valeurs sûres : l’or, l’argent, le cuivre. Ou, depuis quelques années, vers les cryptomonnaies. Et pourtant les deux chercheuses estiment que se tourner vers des biens inhabituels pourrait être bien plus intéressants que ces valeurs traditionnelles.

Les LEGO ne sont pas les seuls jouets concernés, on peut aussi compter sur les BARBIE, les figurines de super-héros, parfois en édition limitée, les petites voitures de style MAJORETTE ou encore les trains électriques de collection. On peut presque comparer ces jouets au marché des œuvres d’art !

Pour Victoria Dobrynskaya, professeure agrégée à l’Université nationale de recherche, l’École des hautes études en sciences économiques, il s’agit d’un marché énorme mais encore méconnu des investisseurs.

Quels sont les LEGO les plus prisés ?

Nous ne parlons pas ici de boîtes récentes, qui auront de la valeur dans quelques années, mais plutôt de boîtes rares commercialisées entre 1987 et 2015. Les chercheurs ont passé au crible 2322 objets de la marque danoise. Et selon eux, les boîtes ayant la plus forte valeur ajoutée, sont le Death Star II, l’Imperial Star Destroyer de Star Wars, le Taj Mahal ou le Millenium Falcon. Ce ne sont que des exemples, mais les pièces qui datent de 20 ou 30 ans sont également très prisées.

Cependant, il faut être un véritable fan de LEGO et de préférence collectionneur pour connaître la valeur financière d’une boîte de LEGO. Est-il besoin de rappeler que la valeur se fait aussi en fonction de l’état de la boîte et des pièces à l’intérieur ?

Chaque année l’entreprise danoise réalise des bénéfices énormes, qui se sont traduits par des avantages pour les salariés. En 2020, les salariés ont bénéficié de 3 jours de congés offerts, et de jolies primes financières… Le LEGO a toujours été une valeur sûre en termes de jouets pour enfants, désormais il l’est aussi pour les investisseurs !