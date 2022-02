LEGO : une magnifique NINTENDO NES et son téléviseur à monter

Si vous connaissez cette console c’est soit que vous avez plus de 40 ans, soit que vous êtes un fan du retrogaming ! Cette petite boîte grise, carrée, dans laquelle nous introduisions des cassettes est sortie en France en 1987. Aujourd’hui, il y a le camp PS5 et le camp XBOX, en 1987, il y avait le camp NINTENDO NES, et le camp SEGA MASTERSYSTEM ! Mario pour les uns, Sonic pour les autres. Les consoles de jeux ont évidemment bien évolué, mais la NES restera probablement l’une des pionnières des consoles de jeux. Aujourd’hui, il est devenu très difficile de la trouver, c’est un véritable objet de collection. Mais, LEGO a eu la bonne idée de sortir une boîte unique qui réunit une console NES à monter et un superbe téléviseur ancien. Un petit bijou déniché par le site Majinblog qui devrait plaire aux fans des briques, comme à ceux du célèbre plombier… Présentation.

Une boîte rare la Nintendo Nes LEGO

Sur le site LEGO, elle porte le numéro 71374, elle se compose de 2646 pièces, se réserve aux plus de 18 ans vous offrira quelques heures de montage. Mais votre patience paiera, car le résultat est tout simplement splendide ! On se demande d’ailleurs si la console est une pièce de LEGO ou si l’on peut vraiment jouer avec ! La boite se compose d’une console NINTENDO NES, d’une cartouche de jeu, d’une manette et d’un téléviseur de style ancien… Souvenez-vous de vos vieux téléviseurs à tube cathodique… On s’y croirait vraiment !

Je découvre la Nintendo Entertainment System™ sur le site officiel LEGO

Des détails qui valent le coup d’œil

Avec sa forme finalement très simpliste, la console NINTENDO NES se prête facilement aux jeux de construction. Il faudra cependant une bonne dose de patience, car évidemment, la totalité des pièces qui forment la console sont grises… Les experts en construction de LEGO n’en feront probablement qu’une bouchée ! Le téléviseur à construire offre bien plus de couleurs et de diversité. On adore l’idée d’avoir l’image de Mario Bros incrustée sur l’écran. D’ailleurs rien qu’en regardant l’image, le petit bruit des pièces attrapées nous revient en mémoire pas vous ? Cette boîte rare qui repend le thème du retrogaming est une vraie réussite, et elle cache quelques petites surprises que nous ne vous dévoilerons pas ! Evidemment !

Combien ça coûte et où trouver cette boîte ?

Cette boîte est un peu ancienne puisqu’elle est sortie en 2020 mais elle se trouve toujours disponible sur le site officiel LEGO à un prix de 229,99€. Il est également possible de la dénicher sur des sites de petites annonces, mais si vous souhaitez que votre achat vous rapporte de l’argent plus tard, elle se doit de rester neuve et emballé sous blister de préférence. Nous ne saurions trop vous conseiller d’investir dans ce genre de boîte de LEGO.

D’une part, par rapport à d’autres boîtes, elle reste financièrement accessible, nous pensons particulièrement au Faucon Millenium de Stars Wars qui coûte plus de 700€. A l’heure actuelle, investir dans les LEGO semble bien plus rentable que d’investir dans l’or ou les œuvres d’art. Les cours du LEGO augmente bien plus vite que ceux des métaux précieux. A titre d’exemple, le fameux Faucon Millenium de 2007, vendu 399€ à sa sortie, se négocie aujourd’hui autour de 2000€ ! Avec une boîte aussi rare et chouette que celle de la NINTENDO NES, vous pourriez peut-être faire une belle plus-value d’ici une dizaine d’années !

