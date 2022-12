MiniMit : trois passionnés inventent un boitier qui va ressusciter le minitel

Vous avez rangé le grenier et déniché un vieux Minitel, en vous disant qu’il ne vous servirait plus jamais à rien. Cet ancêtre de l’Internet est désormais obsolète et il n’a jamais vraiment conquis le public. Souvenez-vous des 3615 MÉTÉO, 3615 ULLA ou encore de l’annuaire téléphonique sur Minitel. Tous ceux qui l’ont utilisé se souviennent du bruit strident qu’il émettait lorsqu’il tentait de se connecter et peut-être aussi des factures de téléphone plutôt salées, lorsque l’on y passait trop de temps ! Bref, si vous avez retrouvé votre vieux coucou de Minitel, ne le jetez pas. Trois passionnés d’objets technologiques, Olivier Mével, Cécile Adam et Pascale Moise le font renaître de ses cendres. Cela est rendu possible grâce à MiniMit, un petit dispositif simple qui rend le Minitel connecté au Wifi, actuellement en campagne de crowdfunding sur Ulule au prix de 75 €. Découverte.

Comment fonctionne le MiniMit ?

Le MiniMit se présente sous la forme d’un petit boîtier rose bonbon,qui cache une carte électronique et un connecteur qui permet de le brancher sur le port DIN du Minitel. Pour les plus jeunes, c’est la petite prise sur laquelle il était possible de brancher une imprimante, elle se trouve à l’arrière du Minitel. Cette carte électronique dispose d’un microcontrôleur Wifi (ESP32) qui permet de se connecter à Internet afin de récupérer des infos anciennes, comme les actualités de votre année de naissance par exemple ! Le MiniMit se veut être un « pont » entre les technologies qui étaient nouvelles à l’époque et celles qui sont nouvelles aujourd’hui, mais qui ne le resteront peut-être pas très longtemps. C’est bien connu, les nouvelles technologies avancent si vite, qu’elles deviennent rapidement obsolètes !

Quels 3615 pourrez-vous consulter ?

L’idée n’est pas de transformer votre vieux Minitel que l’on peut encore trouver sur le Bon Coin, dans des vide-greniers, ou caché dans le fond de celui de vos grands-parents. Mais de pouvoir utiliser le Minitel comme lors de son utilisation réelle ! Vous ne serez pas facturés des fameux 12 centimes puis 37 centimes la minute, puisqu’il passera en Wifi, mais vous pourrez savoir à quelle facture vous avez échappé. Vous vous apercevrez rapidement que certaines factures de Minitel pouvaient être exorbitantes ! Voici les services auxquels vous pourrez accéder :

3611 L’ANNUAIRE : où comment redécouvrir le premier annuaire électronique qui vous permettait de retrouver le numéro de téléphone d’une personne habitant hors de votre département. Souvenez-vous, avant le Minitel, il fallait se déplacer à la Poste pour avoir accès à tous les annuaires de France !

qui vous permettait de retrouver le numéro de téléphone d’une personne habitant hors de votre département. Souvenez-vous, avant le Minitel, il fallait se déplacer à la Poste pour avoir accès à tous les annuaires de France ! 3615 METEO : vous pourrez consulter les prévisions météo sur toute la France en temps réel et ce ne seront pas celles d’il y a vingt ans, mais bien celle du jour J.

3615 PLUIE-PAS-PLUIE : nous sommes toujours sur la météo et ce service permettait, à l’époque, de savoir s’il allait pleuvoir dans l’heure ou pas, histoire de s’équiper avant de mettre le nez dehors !

3615 TAROT : un service qui était très utilisé en ces temps, permettant de tirer gratuitement (enfin presque) les tarots pour connaître son avenir (enfin presque).

3615 ASTRO : un service qui a sûrement coûté très cher à de nombreux Français. Il sera désormais gratuit avec MiniMit.

3615 LE MONDE : ce sera peut-être le plus intéressant des services proposés, car il permet de remonter dans le temps, notamment jusqu’à 1982, et de connaître les actualités anciennes. Et vous verrez que l’actualité est un éternel recommencement !

3615 ULLA ELIZA : combien d’hommes (oui, il faut le dire) se sont fait piéger par leurs femmes qui découvraient une facture téléphonique hallucinante avec le 3615 ULLA ? À l’époque, c’était la première messagerie rose qui permettait de chatter avec de soi-disant jolies jeunes filles qui étaient, en réalité, des chatbots !

Vous pourrez aussi consulter d’autres services comme 3615 PENDU, 3615 COUPLES PARFAITS, des jeux rigolos précurseurs du jeu vidéo à l’époque ainsi que le 3615 PONG sur lequel il était possible de passer des heures à jouer… avec la douloureuse facture à la fin du mois.

Comment ont-ils fait pour ressusciter le Minitel ?

L’idée est rigolote et intelligente, mais ce ne fut pas si simple à mettre en œuvre. La quasi-totalité des archives Minitel a disparu et sans le concours de passionnés comme Christian Quest, ou des communautés autour du musée du Minitel, rien n’aurait été possible. Ce sont sur ces travaux que se sont basées Cécile Adam et Pascale Moise, deux pionnières du Minitel, pour reconstituer et redévelopper les premiers services du MiniMit. Dans un futur proche ils souhaitent reconstituer le patrimoine numérique français du Minitel avec Olivier Mével. Sympathique cette idée, non ? Plus d’informations sur ulule.com.