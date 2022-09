LE RÉTROGAMING ULTIME ? (Test Minisforum UM350)

Avant de rentrer dans les caractéristiques techniques, place à l’unboxing ! Dans la boite, vous trouverez bien évidemment le mini-pc Minisforum UM350, sa notice, mais aussi un bundle de câbles et adaptateurs plutôt complet. En plus de son alimentation et de son câble électrique compatible avec votre zone géographique, vous trouverez un câble vidéo HDMI, un câble vidéo display port, un kit de fixation VESA très malin, afin de l’attacher discrètement derrière un écran d’ordinateur compatible, mais aussi un adaptateur SATA très astucieux, dont je vous reparlerais un peu plus tard.

Les specs techniques, c’est cool, mais concrètement, il donne quoi côté émulation / jeux vidéo ce Minisforum UM350 ?! Réponse en vidéo avec une petite sélection de gameplay de jeux rétro plutôt gourmands lancés sur Recalbox pour PC 64bits de base, sans aucune modification ou optimisation, pour vous donner une idée du rendu en conditions réelles : Pour la présentation générale, comme vous pouvez le constater, le Minisforum UM350 est un mini ordinateur ultra compact, qui ne fait que 13 cm par 13 de côté. Il dispose d’une conception tout en plastique. Alors entre nous, le rendu ne fait pas très qualitatif, mais permet d’avoir un petit ordinateur particulièrement léger, puisqu’il ne fait que 450g tout équipé. Pratiquement la même t’aille que le NesPi4Case pour Raspberry Pi 4 !

Sur la face avant, vous retrouvez le bouton POWER, un bouton RESET, une prise mini jack 3.5mm TRRS pour brancher un casque, un micro ou micro casque combiné, un port USB 3.1 10Gb/sec, un port USB 3.0 5Gb/sec, ainsi qu’un port USB-C compatible 10Gb/sec, mais qui peut également prendre en charge une sortie d’affichage 4K – 60FPS.

Sur la face arrière, vous retrouvez de droite à gauche la prise d’alimentation 19V, le RJ45 disposant d’une vitesse de transmission de 2,5Gb/sec, le Display Port, qui prend en charge une sortie d’affichage 4K – 60FPS avec gestion de la sortie son, la sortie HDMI standard également en 4K – 60FPS, deux port USB 3.1 permettant comme en face avant des transferts jusqu’à 10Gb/sec, ainsi que le port de verrou antivol Kensington.

Comme tout mini ordinateur compact, le Minisforum UM350 peut être commercialisé avec ou sans mémoire vive et avec ou sans SSD pour le stockage… ce qui peut à la fois vous permettre de faire des économies si vous êtes déjà équipé mais aussi alourdir la facture finale si vous le prenez tout équipé. En tout cas, que vous le preniez équipé ou non, le Minisforum UM350 dispose d’une trappe d’accès rapide ultra pratique et c’est incontestablement notre coup de coeur de ce produit : il vous suffit d’appuyer sur les 2 angles du capot supérieur pour l’ouvrir, et ainsi accéder aux 2 slots de mémoire RAM, au SSD NVMe, à la carte sans fil… et même à une petite surprise dont je vous reparle dans quelques secondes !

Si vous décidez de le prendre pré-équipé, le Minisforum UM350 est disponible en 2 configurations : 256 ou 512 Go. Dans les 2 cas, il s’agit ici d’un stockage sur SSD M.2 2280 NVMe PCIe (extensible jusqu’à 2To), qui sera accompagné de 8 à 16 Go de DDR4 répartis sur deux slots SoDIMM pour profiter d’un traitement sur deux canaux, que vous pourrez faire évoluer jusqu’à 64 Go de RAM au total.

PETIT PLUS et on en arrive à la petite surprise : Si vous retournez le capot que vous venez d’ouvrir, vous allez découvrir un emplacement pour un disque dur SATA 2.5” ! Attention toutefois à ne pas dépasser les traditionnels 7mm d’épaisseur standard, ce qui devrait vous laisser au moins la possibilité de monter jusqu’à facilement 2To, si ce n’est plus. Celui-ci se branche directement à la carte mère, via le petit adaptateur SATA dont je vous parlais en début de vidéo. Idéal pour upgrader ou simplement étendre la capacité de stockage de ce mini-ordinateur à moindre coût en ajoutant ou recyclant un SSD ou un disque mécanique ! Alors même si ce capot fait très “plastique” dans sa conception, il est vraiment très bien pensé et rend la customisation, la maintenance et l’upgrade de votre petit ordinateur ultra rapide et ultra simple !

La partie communication sans fil est quant à elle assurée par une carte montée sur un slot M.2 2230, et compatible Wifi6 et Bluetooth 5.1. A noter que le SSD et cette carte réseau sont livrés et montés avec un dissipateur thermique pour de meilleures performances… tout en restant totalement silencieuses !

Quelque soit votre configuration, le Minisforum UM350 est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 3.550-H. C’est un processeur 4 cœurs / 8 threads allant de 2.1 à 3.7 GHz, et accompagné d’une Radeon Vega 8 cadencée à 1.2 GHz pour la partie graphique.

Le Minisforum UM350 n’est pas énormément plus gros qu’un Raspberry Pi 4 !

Notez que si vous le choisissez pré-équipé, le Minisforum UM350 est livré prêt à l’emploi sous Windows 10 Pro que vous pourrez mettre à jour vers Windows 11. Côté émulation, Recalbox 8.1 pour PC 64bits est nativement totalement compatible sans aucune intervention de votre part. Toutes les sorties audio sont reconnues de base et le PC se montre particulièrement fluide et véloce, pour peu que vous installiez Recalbox sur une clé USB 3.1 récente et de bonne qualité. Le menu de boot du mini-PC en lui-même est très accessible, vous permettant ainsi de changer très facilement l’ordre de démarrage, idéal donc pour lui demander de démarrer sur Recalbox depuis la clé USB lorsque celle-ci est connectée, ou de booter directement sur votre Windows si celle-ci est absente !

Côté tarif, le Minisforum UM350 se place plutôt bien, avec un prix de vente compris entre 250 et 400€ selon la configuration souhaitée, ce qui en fait une solution particulièrement intéressante pour quiconque cherchant un ordinateur polyvalent, capable de surfer très confortablement sur internet et avoir des usages bureautiques multitâches assez poussés sans problème de fluidité, tout en s’offrant la possibilité de faire tourner relativement convenablement les jeux actuels (bien évidemment sans trop pousser les paramètres graphiques), et en s’offrant le luxe de décupler les possibilités d’un simple Raspberry Pi côté rétrogaming, en faisant vraiment très bien tourner la Nintendo 64, la Dreamcast, la PSP, la Playstation 1, la Saturn et même la Wii, la GameCube ou encore la Playstation 2 !

Alors, faut-il craquer pour ce mini pc ?!

Bien évidemment, notre réponse sera toujours la même : si c’est pour faire uniquement de l’émulation rétrogaming genre Megadrive, Super Nintendo… on trouve que l’investissement dans un PC neuf de dernière génération est peut-être un peu overkill / disproportionné. Pour autant, ce Mini-PC commence à être vraiment très intéressant car on le trouve de plus en plus en promotion à des tarifs très agressifs aux alentours de 300 à 350€ tout équipé, soit à peine plus du double d’un Raspberry Pi équipé de manière équivalente… sauf qu’ici vous vous retrouvez avec une solution qui ne prend pas beaucoup plus de place, ne fait pratiquement aucun bruit, n’est pas beaucoup plus énergivore et surtout : vous vous retrouvez avec un VRAI PC sous Windows particulièrement véloce et endurant, capable de répondre à 99% des usages du quotidien.

Soutenez le projet Recalbox sur Patreon, et bénéficiez de nombreux avantages ! : patreon.com/recalbox

Disponible sur le site du fabricant, à partir de 280€

Plus d’informations sur le site internet du fabricant

Les points négatifs :

Le plastique qui fait vraiment cheap

Certaines finitions qui ne sont vraiment pas qualitatives, comme le bouton ON/OFF

Quelques ralentissements random sous Windows

Quid du suivi/support en matière de drivers et d’optimisations, car tout repose uniquement sur Windows Update…

Les points positifs :

Totalement compatible et plug & play avec Recalbox 8.1 !

Incontestablement le rapport prix/puissance assez hallucinant

l’accès ultra pratique à l’intérieur du PC

L’emplacement pour un disque dur 2.5” à l’intérieur

les 4 ports USB 3

les 3 sorties vidéo 4K 60FPS

les performances générales

le silence et la consommation

et le bundle très complet, avec câbles, fixation VESA… il ne manque rien !