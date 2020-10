Recalbox 7.0… toutes les nouveautés enfin dévoilées !!

Recalbox est ENFIN de retour ! Recalbox, le célèbre système d’exploitation dédié au rétrogaming sort ce vendredi 02 octobre 2020 dès 21h sa nouvelle version “7.0 Reloaded” !

Un an de travail aura été nécessaire aux bénévoles du célèbre projet libre, gratuit et open source dédié au rétrogaming pour mettre au point cette nouvelle version, particulièrement riche en nouveautés. Voici un résumé des derniers changements majeurs.

RECALBOX, C’EST QUOI ?

Recalbox est un système d’exploitation libre, gratuit et open source, développé bénévolement par une équipe de passionnés. Cet OS dédié au rétrogaming propose une solution simple et gratuite pour rejouer aux consoles et aux jeux vidéo qui ont bercé notre enfance, sur n’importe quelle télévision actuelle en HDMI. Grâce à sa simplicité et à l’accessibilité des nano-ordinateurs « Raspberry Pi », Recalbox rend l’émulation très accessible et peu coûteuse.

Aujourd’hui, Recalbox est capable d’émuler + de 100 systèmes, de la console portable à la console de salon en passant par l’arcade et les ordinosaures, via une interface unique et ultra simplifiée, entièrement contrôlable à la manette. C’est simple : Recalbox est devenu une solution incontournable pour les mordus de rétrogaming ; aussi bien pour les collectionneurs que pour les amateurs qui n’ont pas la place ou les moyens d’acquérir du matériel d’origine, désormais rare, coûteux et particulièrement fragile. En plus, Recalbox embarque Kodi, le célèbre media player, pour une polyvalence sans égal !

Plus d’information et tout l’historique du projet sur leur nouvelle page Wikipedia.

RECALBOX 7.0 COMPATIBLE RASPBERRY PI 4 !

L’une des nouveautés les plus attendue par les utilisateurs est bien sur la prise en charge complète du Raspberry Pi 4. Sortie il y a plus d’un an, la dernière carte de la fondation Raspberry va très vite s’imposer comme la nouvelle carte de référence dans le cœur des utilisateurs. Plus rapide, plus puissant, plus connecté, tout en restant dans un budget contenu… Sans révolutionner l’émulation (suffisamment puissante pour l’émulation déjà prise en charge par Recalbox, pas assez puissante pour des systèmes plus récents comme la GameCube, la Playstation 2 ou autre), le Raspberry Pi 4 apporte quand même un confort d’utilisation non-négligeable pour le joueur !

Recalbox préconise d’ailleurs dans son communiqué de presse l’utilisation de la version 2Go. « Les versions 4 et 8Go, bien plus onéreuses, n’ont d’intérêt que dans une utilisation mixte retrogaming ET bureautique, mais n’apportent rien au niveau des possibilités techniques pour de l’émulation pure. » peut-on lire dans le même document.

DES NOUVEAUTÉS À FOISON !

Accrochez votre ceinture, et préparez une bonne tasse de café, on va essayer de lister l’ensemble des nouveautés de Recalbox 7.0. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas chômé !

Recalbox 7.0 est désormais un firmware , plus rapide et robuste que jamais !

, plus rapide et robuste que jamais ! Récupération automatique : restauration des paramètres d’usine après 3 échecs de démarrage.

Nouveau système de mise à jour pour les versions futures, plus facile et plus rapide que jamais, avec désormais une possibilité de downgrading

Prise en charge native de la gamme des mini-PC INTEL NUC et compatibilité largement étendue pour de nombreuses autres configurations PC !

La partition “Share” (où sont stockés les jeux, bios et sauvegardes) est désormais en exfat, directement lisible depuis son PC sous Windows !

Vérification du BIOS avant de lancer un jeu.

Gestion des BIOS (corrects/manquants/incorrects) directement depuis le menu général de Recalbox, en tenant compte des BIOS obligatoires, optionnels et des différentes signatures de BIOS fonctionnels.

Détection et configuration automatiques de 80% des manettes USB/Bluetooth du marché , dont toutes les manettes de la gamme 8BitDo, Playstation… avec message dédié.

, dont toutes les manettes de la gamme 8BitDo, Playstation… avec message dédié. Détection et configuration automatiques du nouveau boîtier NESPi4Case de RetroFlag , dont on vous parlait ici.

, dont on vous parlait ici. Gestion des systèmes virtuels, avec création de catégories automatiques, comme éditeur, Arcade, genre (RPG, Shoot’em up, Sport…)

Ajout de 3 systèmes virtuels : “tous les jeux”, “derniers jeux joués” et “jeux multijoueurs”

Partie audio totalement réécrite : Sélection du périphérique audio simplifiée, le contrôle du volume fonctionne pour les vidéos de démarrage et support natif des différents formats audio (Fichiers MP3, FLAC, OGG OPUS, Modules Amiga, Wave et MIDI).

Ajout de nombreux nouveau shaders (CRTPi, Zfast…), totalement personnalisables et réglables

Désormais, les dossiers overlays, shaders, scripts et screenshots ont été déplacés dans la partition SHARE, accessibles depuis son PC !

Création de nombreux écrans animés (installation, configuration, mise à jour…)

Ajout d’un moteur de recherche multi-systèmes, pour retrouver ses jeux facilement !

Ajout de la fonction “Pad-To-Keyboard” : jouez à des jeux ordinateur avec clavier avec votre pad ! (voir encadré ci-après)

Filtrage possible des jeux pour adultes dans EmulationStation

prise en charge des pilotes propriétaires nVidia versions 390 et 440

Ajout d’une dizaine de nouveaux systèmes émulés, portant à +100 systèmes désormais pris en charge par Recalbox 7.0, avec notamment les très attendus Atomiswave, NAOMI, NAOMI GD-ROM, Jaguar, Nintendo 64DD, OpenBOR (moteur Beat’em up), Solarus (moteur ARPG « Zelda-Like »), EasyRPG (moteur RPG, compatible avec RPG Maker 2000 et 2003), Amiga CD32…

DES AMÉLIORATIONS PAR DIZAINES !

Buildroot mis à jour à la version 2020.02 (plus grande compatibilité !)

RetroArch mis à jour en v1.9.0

Mise à jour de tous les émulateurs, dans leur dernière version (+ de 150 cores!)

Le Scraper interne est maintenant totalement personnalisable. Il est désormais possible de scraper les métadonnées de ses jeux, ses vidéos et même les manuels d’époque ! En plus, vous pouvez profiter des threads de votre compte ScreenScraper pour scraper à la vitesse de la lumière !

KODI mis à jour à Leia 18.7.1 avec 4K en x265 disponible sur Pi4 et x86/x64, et les plugin Netflix/YouTube sont directement inclus !

disponible sur Pi4 et x86/x64, et les plugin Netflix/YouTube sont directement inclus ! Meilleure gestion des jeux multi-disquettes (Amiga, AppleII, PC88…)

Amélioration de la gestion du GPi Case + optimisations

Amélioration de l’émulation N64 sur Raspberry Pi, grâce à mupen64plus-nx de Libretro

NETPLAY : LE MULTI RETRO ONLINE !

Connaissez-vous le NetPlay ? Il s’agit du mode multijoueur rétrogaming… online !

Imaginez jouer à vos jeux multijoueurs rétro préférés avec un joueur 2, joueur 3 ou +, à travers le monde ! A l’heure de Twitch, du streaming et de l’eSport, nous sommes convaincus que cette fonction va très vitre prendre une place de choix dans le cœur des joueurs. Avec la version 7.0, Recalbox repousse les limites de cette fonctionnalité pour en faire une composante majeure du projet.

Le NetPlay a totalement été revu et amélioré :

Création d’un mode spectateur

Protection de sa partie par mot de passe (custom ou préconfiguré)

Switch automatique du core des invités (J2, J3…) pour correspondre à l’émulateur sélectionné par l’hôte (J1)

Nouveaux systèmes compatibles Netplay: Atari2600, PCEngine CD, PC-FX, Family Disc System, TIC-80, Sega CD et Mr.Boom

PRES DE 150 JEUX OFFERTS GRATUITEMENT !

Profondément ancré dans la culture du libre, du homebrew et de la scène indépendante, Recalbox a acquis les droits de distribution de près de 150 jeux indépendants pour les proposer en exclusivité à ses utilisateurs , et ce, gratuitement et dès la première installation !

De l’Atari2600 à la Megadrive, en passant par la NES, la Super Nintendo, la GameBoy, le TI-80, ScummVM, la Vectrex, la MSX/MSX2, l’Amstrad ou la Commodore64, Recalbox 7.0 propose nativement de découvrir une sélection d’excellents jeux indés totalement gratuits, développés récemment sur des consoles d’époque.

AVERTISSEMENT : jeux gratuits ne veut pas dire jeux sans valeur. Certains de ces jeux sont disponibles sur des supports physiques, d’autres sont toujours protégés par les droits d’auteur de leurs auteurs respectifs. Ils sont simplement mis gracieusement à disposition des utilisateurs de Recalbox, avec l’accord de chacun de leurs auteurs.

Recalbox continue ainsi d’affirmer haut et fort que plus que jamais, les vieilles consoles de notre enfance ne sont pas mortes !

REDONNER VIE AUX « ORDINOSAURES » !

Recalbox 7.0 redonne vie aux ordinosaures avec la nouvelle fonction « PAD-TO-KEYBOARD » : un module qui va permettre de rejouer à tous ces jeux oubliés faute d’avoir un clavier sous la main…

Ce module permet à l’aide de petits fichiers de configuration très simples, de mapper les actions d’un pad sur les touches d’un clavier. Par exemple, un jeu Commodore 64 qui se joue avec les 4 touches fléchées et la barre espace ? Pas de problème : Mappez la croix directionnelle de votre pad sur les 4 flèches, le bouton A sur ESPACE et jouez à votre jeu comme s’il avait toujours été fait pour un joystick!

Garanti 100% sans input-lag, et ça fonctionne sur tous les ordinosaures !

Sans oublier les fonctionnalités phares qui font le succès de Recalbox :

Comme le rembobinage instantané avec le rewind, les améliorations graphiques avec les sets de shaders, la possibilité de sauvegarder/charger instantanément ses parties, de stocker ses jeux sur un support USB ou sur un NAS, le multijoueur jusqu’à 5 joueurs, le multijoueur rétro en ligne avec le NetPlay, les challenges avec les RetroAchievments ou la fonction multimédia embarquée avec l’intégration du célèbre lecteur multimédia Kodi.

Plus que jamais, on sent avec l’équipe de Recalbox cette passion, cette envie et cette volonté de rendre l’émulation et le rétrogaming accessibles à tous, toujours gratuitement !

