L’association « L’Enfant Bleu » s’invite dans Fortnite pour venir en aide aux enfants maltraités… et confinés !

Le confinement a malheureusement eu des effets pervers ! Notamment sur la maltraitance des enfants… Ces enfants confinés, à la merci de parents violents ne pouvaient pas se confier à une tierce personne. L’association L’Enfant Bleu, qui a fait de la maltraitance des enfants un combat quotidien a eu l’ingénieuse idée de contacter les fondateurs du jeu vidéo Fortnite pour venir en aide aux enfants…

Un jeu vidéo pour sauver des enfants… Une idée géniale qui a déjà permis aux enfants en souffrance de trouver de l’aide… Qu’on se le dise, un jeu vidéo peut désormais sauver des vies ! La maltraitance des enfants se fait dans 80% des cas au sein même du foyer et lorsque ce foyer est confiné, l’enfer est encore plus présent ! L’Enfant Bleu a lancé un appel à l’aide à Fortnite pour qu’ils l’intègrent.

Pendant la période de confinement, un dispositif inédit a été mis en place à l’initiative de l’association L’Enfant Bleu pour permettre aux jeunes, victimes de maltraitances au sein de leur foyer, de lancer un appel à l’aide via le célèbre jeu en ligne Fortnite.

1200 enfants ont contacté EnfantBleu pendant le confinement

Fortnite a répondu présent en créant un personnage nommé EnfantBleu… Les joueurs ont été prévenus qu’ils pouvaient contacter ce personnage en l’ajoutant en ami… S’ils contactent EnfantBleu, ils entrent directement en relation avec l’association qui leur viendra en aide. Le personnage est évidemment disponible 24h/24 et 7j/7. Pendant le confinement plus de 1200 enfants ont contacté le personnage… Plus simple que par téléphone au 119, les enfants devant leurs consoles ont pu accéder facilement à ce personnage !

Crédit photo : L’enfant Bleu / Fortnite

Cette expérience aboutira à un groupe de travail avec pour parrain Mohamed Bouhafsi, journaliste sportif. Tous les éditeurs de jeux vidéo seront conviés à y participer. Le Secrétariat d’Etat pour la Protection de l’Enfance représenté par Adrien Taquet participera également à ce groupe de travail… On espère que cela aboutira sur un projet pérenne qui sauvera de nombreux enfants isolés devant leurs consoles de jeux ! Fortnite sauve des vies, il fallait y penser !