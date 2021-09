Atomiseur, cartomiseur, PV, e-liquide... Tout comprendre sur la cigarette électronique

Pourriez-vous reconnaître un atomiseur d’un cartomiseur ? Si la réponse est non et que vous aimeriez en savoir plus sur le vapotage, mais que vous pensez qu’un atomiseur est un gadget que seul un espion pourrait utiliser, alors vous êtes au bon endroit. Pour ceux qui recherchent une alternative au tabagisme traditionnel, le monde du vapotage peut sembler un espace pénible, où même l’argot semble avoir son propre code.

Il suffit de jeter un coup d’œil aux différents forums sur le Web pour saisir l’énorme confusion qui plane, même dans les discussions les plus simples et les plus élémentaires. Aujourd’hui, nous vous donnons un peu plus d’informations et de détails sur les cigarettes électroniques. Êtes-vous prêt ? Alors commençons !

Qu’est-ce que le vapotage ?

Comme vous pouvez facilement le deviner, il dérive du mot « vapeur » : les cigarettes électroniques sont en fait des appareils capables de produire de la vapeur sans tabac ni combustion, dans le but d’être inhalées par le consommateur.

Qui est le vapoteur ?

Une personne physique et réelle qui, ayant débarqué sur les rives inconnues de la vapeur par inhalation, est tombée amoureuse du matériel et de la culture qu’il y trouvait.

Qu’est-ce qu’un PV ?

PV est l’acronyme de Personal Vaporizer. C’est l’outil utilisé pour vapoter, également connu sous le nom anglo-saxon de e-cig. PV est actuellement le terme le plus approprié et le plus adopté dans le langage courant ; car la vapeur ne contient pas de produits chimiques nocifs, ainsi que du tabac, qui font partie intégrante des cigarettes également appelées analogiques (par opposition au terme e-cig).

Qu’est-ce qu’un e-liquide ?

Aussi appelé e-jus, le terme le plus approprié est liquide de recharge. Une combinaison d’eau, de nicotine, de propylène glycol, de glycérine végétale et d’éventuels additifs : c’est le résultat qui constitue le liquide de recharge de votre PV explique le site e-liquide shop Terpy .

Qu’est-ce qu’un atomiseur ?

C’est le composant principal qui permet à votre PV de fonctionner. L’atomiseur à l’intérieur contient un serpentin (résistance) qui, une fois chauffé, permet de produire de la vapeur en chauffant le liquide inséré.

Qu’est-ce qu’un cartomiseur ?

Un cartomiseur a un atomiseur à l’intérieur, et il coïncide avec le réservoir de cigarettes électroniques vendues jusqu’à il y a quelques années. Quelle est la caractéristique essentielle et commune entre un atomiseur et un cartomiseur ? En y réfléchissant, il existe de nombreux traits communs, mais le principal est que les deux sont équipés d’un réservoir d’une contenance minimale de 1 ml.

Que sont les RBA, RDA, RTA, RDTA ?

La technologie de vapotage progresse à un rythme rapide et continu, introduisant toujours de nouveaux équipements. Si vous entrez juste dans le monde du vapotage, alors vous êtes probablement à la recherche d’une cigarette electronique qui vous offre un fort rendement aromatique et la possibilité de gros nuages de fumée. En tant que premier choix, de “dripper”, et d’en acheter un cher n’est pas toujours le meilleur choix.

Prenez votre temps pour expérimenter d’abord !

À essayer peut-être avec un ami ou dans un magasin physique : Vapoter en Dripping c’est fun, même s’il faut être patient, s’entrainer beaucoup avant de trouver un bon set-up, mais surtout, tu veux t’adonner à une expérimentation saine et créative ? Aujourd’hui, la communauté du vapotage a tendance à utiliser des termes techniques qui identifient l’équipement de vapotage et les composants matériels à l’aide d’acronymes incompréhensibles pour les débutants. Apprendre à les connaître est une étape importante et permet souvent de mieux comprendre toutes les conversations et conseils à leur sujet.

Que signifient RDA, RBA, RTA et RDTA ?

RDA ( Regenerable Dripping Atomizer) traduit et désigne un atomiseur dripper régénérable. En gros le RDA (ou dripper) n’est rien de plus qu’un atomiseur sans réservoir, c’est-à-dire sans le réservoir qui doit contenir le liquide. Les vapoteurs les plus expérimentés l’utilisent en mettant quelques gouttes d’e-liquide directement sur la ou les résistances qu’ils régénèrent et le goût que l’on obtient est vraiment exagéré. Pourquoi ? La raison réside dans le fait que la chambre à vapeur du dripper est très étroite et que l’embouchure est très proche de la résistance qui vaporise le liquide.

L’avantage d’utiliser le RDA est de savourer la vapeur dans toute sa plénitude qui vous sera restituée dans un gros nuage dense ; par contre il est assez inconfortable en mobilité, en effet, en chargeant le dripper avec quelques gouttes de eliquid vous aurez une autonomie pour 4/5 coups au maximum ; et ensuite il faudra le recharger pour ne pas s’assécher.

RBA ( Re-Builtable Atomizer) traduit en français est un atomiseur reconstructible.

Le RBA est un appareil très similaire au RDA, mais la différence est d’avoir le Tank, qui est un réservoir pour contenir le liquide. Ce matériel offre le meilleur des deux mondes, le Dripping standard et le Vaping. Parce qu’il conserve « presque toutes » les caractéristiques d’un Dripper mais avec l’avantage d’un réservoir monté sur le dessus qui assure la continuité du Vaping, sans avoir besoin de recharges continues.

RTA ( Rebuildable Atomizer Tank) traduit serait un atomiseur reconstructible avec le réservoir.

RTA et RBA ont exactement le même sens : les deux termes sont donc interchangeables.

RDTA ( Rebuiltable Dripping Tank Atomizer) traduit serait une réparable Goutteur Atomiseur avec réservoir.

Plus communément appelé goutteur automatique, le RDTA offre une capacité unique en son genre d’auto-égoutter du liquide sur les serpentins. Normalement, le RDTA charge ses batteries via un système de pression situé sur le drip Tip qui aspire le liquide du tank et le goutte directement au-dessus des résistances ; ou avec le système de pression manuel directement sur le réservoir plastique intégré à la Box. A vous de voir quel type de vapotage vous convient le mieux !